Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çapa Hastanesi temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sağlıkta ciddi yatırımlar yapıldı. Hastane 39 yoğun bakımlı olacak. İstanbul Tıp Fakültesi bize ecdadın emanetidir'' dedi.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: 38 bin hekim dışı sağlık çalışanı alınacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çapa Hastanesi temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çapa Hastanesi temel atma törenine katıldı. Tören sırasında açıklamalarda bulundu.

ECDADIN EMANETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İstanbul Tıp Fakültesi bize ecdadın emanetidir. Kıymetli dostlar, bizim devlet geleneğimizde devamlılık esastır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyen ecdat, devleti ebed müddet anlayışımızı kurumlarımıza da yansıtmıştır. Bu kurumlar devletle birlikte milletin de kurumları olduğu için istiklal ve istikbal hamurumuzda aynı zamanda buralarda yoğrulmuştur. Örneğin 14 Mart 1919'da Hikmet Bey ve arkadaşlarının tıbbiye-i şahane binasında dalgalandırdığı Türk bayrağı esarete boyun eğmeyeceğimizin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Kızıl ayımızın, yeşil ayımızın daha pek çok sivil müessesenin milli mücadele yıllarında ortaya koyduğu seferberlik ruhu bu kurumlarda adeta vücut bulmuştur. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15 Temmuz darbe girişimine, Covid-19 salgınından 16 Şubat depremlerine bu ruh her seferinde ortaya çıkmıştır.

Açılışını gerçekleştireceğimiz İstanbul Üniversitesi Çapa Yerleşkesi Dahiliye Hastanesi 44 bin metrekarelik alana inşa edildi. Yeni dahiliye hastanemizde 39'u yoğun bakım olmak üzere toplam 186 yatak bulunuyor. Hastanemiz 56 poliklinik, 3 anjiyografi ünitesi ve 41 kişilik günübirlik tedavi kapasitesine sahip. 40 öğretim üyesi ofisi toplamda 380 kişi kapasiteli, 2 geniş amfisi, 147 kişilik derslik ve 264 kişilik kütüphanesiyle hastanemiz güçlü bir eğitim altyapısı sunuyor. Modern tıp eğitiminin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan ve deprem izolatörleriyle donatılan yeni dahiliye hastanemizde poliklinik hizmetleri verilmeye başladı. Diğer birimler de peyderpey devreye alınıyor. Kardiyoloji, enfeksiyon hastalıkları ve göğüs hastalıkları bölümleri de yeni dahiliye hastanemizde aktif olacak.

HASTANE ŞARTLARI

Aynı şekilde 26 yataklı koroner yoğun bakım ünitesiyle 13 yataklı dahiliye yoğun bakım ünitesi de faaliyete geçirecek. Esenyurt hastanemizde ise 200 hasta yatağı ve yeni doğan yoğun bakım üniteleri de dahil toplam 50 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Bunların yanı sıra hastanemizin yüksek standartlı 12 ameliyathanesinde robotik cerrahi uygulamaları ve kompleks ameliyatlar gerçekleştiriliyor.

Projede 8 poliklinik, 6 ameliyathane, 10 kişilik fizik tedavi alanı, 3 röntgen ünitesi ve 38 araçlık kapalı otopark yer alıyor. Çapa kampüsünde Deniz Abdal Camii'mizin de yapımına bugün başlıyoruz. 65 metrekare bodrum kat, 170 metrekare zemin kat ve 65 metrekare mahfil katından oluşacak camimiz de şimdiden hayırlara vesile olsun. stanbul'da yatırım bedeli 223 milyar lira olan 206 sağlık tesisini hizmete açtık. İstanbul'umuzda toplam 45 bin 390 yatak kapasitesine ulaştık.

2025 yılında 2 milyon 600 bin kişi sağlık hizmeti için ülkemizi ziyaret etti. Zaman zaman yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sosyal medyada özellikle yaptığı paylaşımlar Türkiye'deki sağlık hizmetleriyle bize yıllarca örnek gösterilen ülkeler arasındaki devasa farkı çok net biçimde ortaya koyuyor.

38 BİN PERSONEL ALINACAK

Canlı bağlantılara geçmeden evvel sizlere ve ekranları başında bizleri izleyen kardeşlerime sevindirici bir haber vermek istiyorum. Sağlık hizmetlerinin en nitelikli şekilde vatandaşlarımıza sunulması için 38 bin sağlık personeli alacağımızı duyuruyorum.

2026 yılı bitmeden otuz sekiz bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum.