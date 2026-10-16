Cumhurbaşkanı Erdoğan Kamboçya Başbakanı Hun Manet'le görüştü! 2 ülke arasında askeri anlaşma imzalandı

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İstanbul
Resmi ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelen Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe Ofisi’nde düzenlenen törenle karşılandı.
Töreninin ardından iki lider önce baş başa ardından heyetler arası görüşmede bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Erdoğan ve Hun Manet, ortak basın toplantısı için basın mensuplarının karşısına çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Özellikle son yıllarda hızla gelişen ilişkilere sahip olduğumuz Kamboçya'yı, Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortağımız olarak görüyorum.
2018’de dönemin başbakanıyla ticaretimizi 1 milyar dolara çıkarmayı kararlaştırmıştık.
Kamboçya makamları ile iş birliği içerisinde bugüne kadar 3 bini aşkın kişiye yardım ulaştırdık. İnsani yardımlarımıza devam edeceğiz.
Kamboçya'nın Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye olarak katılması, son derece memnuniyet vericidir."
Kamboçya Başbakanı Manet'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ekselansları, sözlerimin başında beni güzel İstanbul şehrine davet ettiğiniz için size teşekkürlerimi sunmak isterim.
Türkiye'yi stratejik özerkliği ile bölgesel krizlerde artan rolü nedeniyle tebrik ediyorum. 8 yıl önce dönemin Kamboçya Başbakanı Türkiye'ye tarihi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bugünkü ziyaretimde köklü ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmaktadır.
Kamboçya ve Türkiye 60 yılı aşkın süredir dostane ilişkiler sürdürmektedir. Sayın Erdoğan ile ortak öncelikli konularımızı ele alan kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik.
Bugün çerçeve askeri anlaşma imzaladık. Son derece önemli bir adım atmış olduk. İkili ticaretin geliştirilmesi yönünde kayda değer bir potansiyel bulunduğunu da teyit ettik."