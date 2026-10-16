Resmi ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelen Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe Ofisi’nde düzenlenen törenle karşılandı.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan Kamboçya Başbakanı Hun Manet'le görüştü! 2 ülke arasında askeri anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya'nın Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye olarak katılmasının son derece memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Erdoğan, Kamboçya makamları iş birliğiyle bugüne kadar 3 bini aşkın kişiye yardım ulaştırıldığını ve insani yardımlara devam edileceğini belirtti. Ziyaret kapsamında Türkiye ile Kamboçya arasında çerçeve askeri anlaşma imzalandı. Kamboçya Başbakanı Hun Manet, iki ülkenin 60 yılı aşkın süredir dostane ilişkiler sürdürdüğünü ve ikili ticaretin geliştirilmesi potansiyelini teyit ettiklerini açıkladı.

Töreninin ardından iki lider önce baş başa ardından heyetler arası görüşmede bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Erdoğan ve Hun Manet, ortak basın toplantısı için basın mensuplarının karşısına çıktı.

"KAMBOÇYA'NIN GAZZE BARIŞ KURULU'NA KATILMASI MEMNUNİYET VERİCİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Özellikle son yıllarda hızla gelişen ilişkilere sahip olduğumuz Kamboçya'yı, Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortağımız olarak görüyorum.

2018’de dönemin başbakanıyla ticaretimizi 1 milyar dolara çıkarmayı kararlaştırmıştık.

Kamboçya makamları ile iş birliği içerisinde bugüne kadar 3 bini aşkın kişiye yardım ulaştırdık. İnsani yardımlarımıza devam edeceğiz.

Kamboçya'nın Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye olarak katılması, son derece memnuniyet vericidir."

ASKERİ ANLAŞMA İMZALANDI

Kamboçya Başbakanı Manet'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ekselansları, sözlerimin başında beni güzel İstanbul şehrine davet ettiğiniz için size teşekkürlerimi sunmak isterim.

Türkiye'yi stratejik özerkliği ile bölgesel krizlerde artan rolü nedeniyle tebrik ediyorum. 8 yıl önce dönemin Kamboçya Başbakanı Türkiye'ye tarihi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bugünkü ziyaretimde köklü ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmaktadır.

Kamboçya ve Türkiye 60 yılı aşkın süredir dostane ilişkiler sürdürmektedir. Sayın Erdoğan ile ortak öncelikli konularımızı ele alan kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik.

Bugün çerçeve askeri anlaşma imzaladık. Son derece önemli bir adım atmış olduk. İkili ticaretin geliştirilmesi yönünde kayda değer bir potansiyel bulunduğunu da teyit ettik."