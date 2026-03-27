İstanbul'da Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye videolu bir mesaj gönderdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Krizler tırmanıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stratejik İletişim Zirvesi 2026'ya gönderdiği video mesajda, 'Krizlerin tırmandığı zorlu bir dönemden geçiyoruz' ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stratejik İletişim Zirvesi 2026 için bir video mesaj gönderdi. Mesajda, krizlerin tırmandığı zorlu bir dönemden geçildiği belirtildi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri İstanbul'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Dünyanın farklı ülkelerinden programa teşrif eden tüm misafirlerimize İstanbul'a hoş geldiniz diyorum. Bu zirvenin hayırlı olmasını diliyorum, panel ve oturumların tüm insanlık için faydalı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.

KRİZLERİN ARTTIĞI ZOR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

Soykırımların arttığı, krizlerin arttığı zor dönemden geçiyoruz. Hakikat aslında gün gibi ortadayken, yeni ve sahte anlatıların önüne geçebilmek için iletişim ve iş birliği mekanizmalarını geliştirmek zorundayız. Uluslararası İletişim Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Liderlik diplomasisinden dijital dönüşüme, çatışma çözümünden küresel iklim yönetimine, göç ve sosyal politikalardan kriz yönetimine, iki gün boyunca çok geniş bir yelpazede tertiplenecek panel ve oturumların tüm insanlık için faydalı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.

Fikirleri, tespitleri, teklif ve değerlendirmeleriyle zirveye yapacakları kıymetli katkılardan ötürü katılımcılara şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Çerçevesi, muhtevası ve etki çapı her geçen yıl genişleyen bu organizasyonu başarıyla düzenleyen İletişim Başkanlığımıza ayrıca tebriklerimi iletiyorum.

Cihan Harbi sonrası galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem, neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi yaşıyor. Sistemin temelini teşkil eden kurum, kural ve değerler manzumesi günden güne işlevini yitiriyor. Güç rekabetinin enerji, teknoloji ve ticaret gibi farklı alanlara yayıldığı, sorunların diyalog yerine silahla çözülmeye çalışıldığı, soykırımların, savaşların ve krizlerin giderek daha da tırmandığı zorlu bir dönemden geçiyoruz.

Gazze'de olduğu gibi hepimizin yüreğini sızlatan trajedilerin sona ermesi, bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada barış, huzur ve istikrarın yeniden temin edilmesi geçmişte hiç olmadığı kadar önemlidir.