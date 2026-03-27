Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Krizler tırmanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stratejik İletişim Zirvesi 2026 için video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Krizlerin tırmandığı zorlu bir dönemden geçiyoruz'' dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 10:59

İstanbul'da Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye videolu bir mesaj gönderdi.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Krizler tırmanıyor

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stratejik İletişim Zirvesi 2026'ya gönderdiği video mesajda, 'Krizlerin tırmandığı zorlu bir dönemden geçiyoruz' ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stratejik İletişim Zirvesi 2026 için bir video mesaj gönderdi.
Mesajda, krizlerin tırmandığı zorlu bir dönemden geçildiği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.

İşte 'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri İstanbul'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Dünyanın farklı ülkelerinden programa teşrif eden tüm misafirlerimize İstanbul'a hoş geldiniz diyorum. Bu zirvenin hayırlı olmasını diliyorum, panel ve oturumların tüm insanlık için faydalı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.

KRİZLERİN ARTTIĞI ZOR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

Soykırımların arttığı, krizlerin arttığı zor dönemden geçiyoruz. Hakikat aslında gün gibi ortadayken, yeni ve sahte anlatıların önüne geçebilmek için iletişim ve iş birliği mekanizmalarını geliştirmek zorundayız. Uluslararası İletişim Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Liderlik diplomasisinden dijital dönüşüme, çatışma çözümünden küresel iklim yönetimine, göç ve sosyal politikalardan kriz yönetimine, iki gün boyunca çok geniş bir yelpazede tertiplenecek panel ve oturumların tüm insanlık için faydalı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.

Fikirleri, tespitleri, teklif ve değerlendirmeleriyle zirveye yapacakları kıymetli katkılardan ötürü katılımcılara şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Çerçevesi, muhtevası ve etki çapı her geçen yıl genişleyen bu organizasyonu başarıyla düzenleyen İletişim Başkanlığımıza ayrıca tebriklerimi iletiyorum.

Cihan Harbi sonrası galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem, neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi yaşıyor. Sistemin temelini teşkil eden kurum, kural ve değerler manzumesi günden güne işlevini yitiriyor. Güç rekabetinin enerji, teknoloji ve ticaret gibi farklı alanlara yayıldığı, sorunların diyalog yerine silahla çözülmeye çalışıldığı, soykırımların, savaşların ve krizlerin giderek daha da tırmandığı zorlu bir dönemden geçiyoruz.

Gazze'de olduğu gibi hepimizin yüreğini sızlatan trajedilerin sona ermesi, bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada barış, huzur ve istikrarın yeniden temin edilmesi geçmişte hiç olmadığı kadar önemlidir.

ETİKETLER
#cumhurbaşkanı erdoğan
#Krizler
#Stratejik İletişim Zirvesi 2026
#Zorlu Dönemler
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.