Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ın her zaman yanındayız

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü Programı'ndan açıklamalarda bulundu. Karabağ'daki bağımsızlık zaferinin Azerbaycan'ı güçlü kıldığını söyleyen Erdoğan, "İyi günde olduğu gibi zor günlerinde de Azerbaycan halkının her zaman yanında olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü Programı'ndan açıklamalarda bulundu.

"86 MİLYONUN SELAMINI İLETİYORUM"

"86 milyonun selamını iletiyorum. Şimdi burada 3 devlet, tek millet. Bu anlamlı buluşmada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. bağımsızlık gününüzü canı gönülden tebrik ediyorum. Karabağ'daki bağımsızlık zaferi Azerbaycan'ı güçlü kılıyor.

"AZERBAYCAN'IN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ"

İyi günde olduğu gibi zor günlerinde de Azerbaycan halkının her zaman yanında olacağız. Karabağ'daki bağımsızlık zaferi Azerbaycan'ı güçlü kılıyor. Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın 3 kardeş ülkenin kardeşliği yıldan yıla güçleniyor"