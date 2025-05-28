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 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e baskı çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü zirvesinde dünya gündemine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. İşgalci İsrail'e tepki gösteren Erdoğan, İsrail yönetimi üzerindeki baskının artırılması gerektiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e baskı çağrısı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 14:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Laçın kentine gitti. Erdoğan’ı Laçın’da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün karşıladı.

İki lider, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenini birlikte gerçekleştirdi. Erdoğan, daha sonra Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü zirvesinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e baskı çağrısı

PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERİLİMİ

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"30 yıl işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla artık bölgenin istikrar, refah, kalkınmanın odağı haline gelmesini arzuluyoruz. Pakistan-Hindistan geriliminin ateşkesle sonuçlanmasından memnuniyet duyuyorum. Ateşkesin kalıcı barışa evrilmesi temennimizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e baskı çağrısı

"BİR SEÇİM DEĞİL, ZARURET OLARAK GÖRÜYORUZ"

Ticaret, yatırımlar, ulaştırma, enerji, savunma ve terörle mücadele başlıkarında ortak vizyonu yansıtan bir çerçeve hazırlanacak. Bölgemizde yaşanan gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın ne denli önemli olduğunu her geçen gün ortaya koyuyor. Zorluklar karşısında dayanışma ve ortak hareket kabiliyetimizin geliştirilmesini bir seçim değil, zaruret olarak görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e baskı çağrısı

"İSRAİL'E KARŞI BASKI ARTIRILMALI"

Gazze'de katliamlarına devam eden İsrail'e tepki gösteren Erdoğan, "Sınır aşan tehditlere karşı ortak kararlılığımızı sürdüreceğiz. Uluslararası sistem meşruiyet krizine sürükleniyor. İsrail'in Filistin'deki yayılmacı politikalarını görüyoruz. Gazze'de katledilen masum çocuklar ve insanların haklarını savunmada kararlıyız. Coğrafyamız kana ve gözyaşına doymuştur. Dünyaya Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi, acil insani yardımların ulaştırılması için İsrail yönetimi üzerindeki baskıyı artırmaları çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
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#İsrail
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#filistin
#azerbaycan
#laçın
#Türkiye-azerbaycan Ilişkileri
#Pakistan-hindistan Gerilimi
#Uluslararası Siyaset
#Politika
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