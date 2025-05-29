Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar: Savaş konseptini değiştirdik

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 4 yeni millet bahçesinin açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin İHA,SİHA ve daha nice teknolojiyle bugünün savaş konseptini değiştirmeye devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Yenilik ruhunu aynı şekilde yaşatıyor, gelecek kuşaklara aktarıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 4 yeni Millet Bahçesi'nin açılış töreninde önemli mesajlar verdi. İHA,SİHA ve daha nice teknolojiyle bugünün savaş konseptini değiştirmeye devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Yenilik ruhunu aynı şekilde yaşatıyor, gelecek kuşaklara aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Tarihimizin altın sayfalarından birini yine büyük bir coşkuyla selamlıyoruz. İstanbul'a her gelişimizde yüreğimizi ayrı bir sevinç kapılıyor. Her biri titiz bir çalışmanın ürünü olan 4 yeni millet bahçemizi İstanbul'a kazandırıyoruz.

"İSTANBUL'UN FETHİ BİLGİNİN VE İNANCIN ZAFERİDİR"

Bugün tarihimizin en muhteşem destanlarından biri olan İstanbul'u fethinin 572. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Çağ kapatıp çağ açarak bu zaferi milletimize hediye eden Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunu şükranla yad ediyorum. İstanbul'un fethi bilginin ve inancın zaferidir.

"SAVAŞ KONSEPTİNİ DEĞİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

İHA,SİHA ve daha nice teknolojiyle bugünün savaş konseptini değiştirmeye devam ediyoruz. Yenilik ruhunu aynı şekilde yaşatıyor, gelecek kuşaklara aktarıyoruz"