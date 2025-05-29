Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Osman Gazi’yi Karadeniz'e böyle uğurladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin İlk Yüzer Doğalgaz Üretim Platformu "Osman Gazi"yi Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurladı. Türkiye’nin enerji alanındaki dev projelerinden biri olan yüzer doğalgaz üretim platformu "Osman Gazi", İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünde İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e doğru yol aldı. Dev platformun geçişi, dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı römorkörlerin eşlik ettiği platformun görkemli yolculuğu, dron ile görüntülendi.