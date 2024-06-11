Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e iadeiziyaret! 18 yıl sonra bir ilk...

11 Haziran 2024 07:50 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 07:54

CHP Genel Merkezinde gerçekleşecek görüşme saat 16.00’da başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezine yaptığı ilk ziyaret olacak.

EN SON BAYKAL'I ZİYARET ETMİŞTİ

Erdoğan en son 2006 yılında CHP’nin yeni genel merkezine taşınması dolayısıyla dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulunmuştu.

Erdoğan’ın iade-i ziyaretinin, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ile sürpriz buluşmasının hemen akabinde gerçekleşiyor olması da siyasette tüm gözlerin bugünkü görüşmeye çevrilmesine yol açtı. Özel, Cumhurbaşkanı’nı CHP Genel Merkezi’nde 12. katta bulunan makamında ağırlayacak.

Edinilen bilgiye göre, ziyaret için Özel’in makam odasında herhangi bir dekorasyon değişikliğine gidilmedi. Odada aynı hizada ve yan yana bulunan iki tekli koltuğun birinde Özel, diğerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan oturacak.

ELİTAŞ VE TAN OLACAK

Görüşmede 2 Mayıs’taki ilk görüşmede olduğu gibi Erdoğan’a Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın, Özel’e ise emekli büyükelçi İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik edecek. Elitaş ve Tan, makam odasında karşılıklı bulunan iki kanepede oturacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkasında üzerinde Cumhurbaşkanlığı Forsu bulunan Türk Bayrağı, Özel’in arkasında da CHP bayrağı olacak. Erdoğan’ın ziyareti sırasında Genel Merkez’in önündeki bayrak direklerinden birine de Cumhurbaşkanlığı forslu Türk Bayrağı çekilecek. CHP Genel Merkezi’nde gelen konuklara çay ve kahvenin yanında mor reyhan çayı da ikram ediliyor. Cumhurbaşkanı’na da arzu etmesi halinde mor reyhan çayı ikramında bulunulacak. Genel Merkez’de mesir çayı, keçi boynuzu çayı da tüketiliyor.