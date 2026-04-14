Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Peter Magyar'a tebrik telefonu

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Seçilmiş Başbakanı Peter Magyar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, seçimde kazandırdığı zafer dolayısıyla Peter Magyar'ı tebrik etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Peter Magyar'a tebrik telefonu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 17:10

Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban liderliği sona erdi. Pazar günkü seçimlerden Peter Magyar'ın partisi Tisza birinci çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Macaristan Seçilmiş Başbakanı Peter Magyar'ı tebrik etti.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Peter Magyar'a tebrik telefonu

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da Pazar günkü seçimlerden birinci çıkan Peter Magyar'ı tebrik ederek iki ülke ilişkilerini ve bölgesel konuları görüştü.
Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban liderliği sona erdi ve Pazar günkü seçimlerden Peter Magyar'ın partisi Tisza birinci çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Seçilmiş Başbakanı Peter Magyar'ı tebrik etti.
Görüşmede Türkiye-Macaristan ikili ilişkilerinin geleceği, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan, Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin gücünü ortak tarih ve kültürden aldığını belirtti ve iş birliğinin yeni dönemde daha ileri taşınacağına inandığını ifade etti.
Erdoğan, iki ülke arasındaki geliştirilmiş stratejik ortaklığı daha ileriye taşımak arzusunda olduğunu ve NATO müttefikliğinin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığını vurguladı.
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ STRATEJİK ORTAKLIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasında geliştirilmiş stratejik ortaklığı daha ileriye taşımak arzusunda olduğunu belirterek, NATO müttefikliğimizin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığını vurguladı.

https://x.com/iletisim/status/2044053735144370207

ETİKETLER
#Viktor Orbán
#Stratejik Ortaklık
#Macaristan Seçimleri
#Peter Magyar
#Türkiye-macaristan İlişkileri
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.