Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban liderliği sona erdi. Pazar günkü seçimlerden Peter Magyar'ın partisi Tisza birinci çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Macaristan Seçilmiş Başbakanı Peter Magyar'ı tebrik etti.

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Peter Magyar'a tebrik telefonu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da Pazar günkü seçimlerden birinci çıkan Peter Magyar'ı tebrik ederek iki ülke ilişkilerini ve bölgesel konuları görüştü. Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban liderliği sona erdi ve Pazar günkü seçimlerden Peter Magyar'ın partisi Tisza birinci çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Seçilmiş Başbakanı Peter Magyar'ı tebrik etti. Görüşmede Türkiye-Macaristan ikili ilişkilerinin geleceği, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin gücünü ortak tarih ve kültürden aldığını belirtti ve iş birliğinin yeni dönemde daha ileri taşınacağına inandığını ifade etti. Erdoğan, iki ülke arasındaki geliştirilmiş stratejik ortaklığı daha ileriye taşımak arzusunda olduğunu ve NATO müttefikliğinin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığını vurguladı.

