Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Peter Magyar'a tebrik telefonu

Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban liderliği sona erdi. Pazar günkü seçimlerden Peter Magyar'ın partisi Tisza birinci çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Macaristan Seçilmiş Başbakanı Peter Magyar'ı tebrik etti.
Görüşmede; Türkiye-Macaristan ikili ilişkilerinin geleceğini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Erdoğan, Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin gücünü ortak tarih ve kültürümüzden aldığını, iki ülke arasında hem ikili düzeyde hem uluslararası platformlardaki iş birliğinin yeni dönemde daha ileri taşınacağına inandığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasında geliştirilmiş stratejik ortaklığı daha ileriye taşımak arzusunda olduğunu belirterek, NATO müttefikliğimizin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığını vurguladı.