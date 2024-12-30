Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye ve Filistin diplomasisi! BAE Devlet Başkanı ile görüştü

30 Aralık 2024 14:38 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 14:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü. İki lider, Suriye ve Filistin'deki son durumu masaya yatırdı. Erdoğan görüşmede; Türkiye’nin Suriye’de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki Kürtlerin temsilcisi ve muhatap olarak görülmesini kabul edemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri​ Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede iki lider; Türkiye​ ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, Suriye​ ve Filistin'deki son durum, bölgesel ve küresel konuları masaya yatırıldı.

Erdoğan görüşmede, farklı etnik ve dini grupların yan yana sulh içinde yaşadığı bir Suriye'nin tesisi ile ülkede birliğin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

İSRAİL VE PKK UYARISI

Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki Kürtlerin temsilcisi ve muhatap olarak görülmesini kabul edemeyeceğini, DEAŞ'ın da bölgedeki karışıklıktan istifade etmesinin önüne geçilmesi ve İsrail'in mevcut durumu istismar ederek Suriye'deki yeni süreci baltalamasının engellenmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'de devam eden katliamın bir an evvel sona ermesi için gayret göstermeyi sürdüreceğini söyledi.

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