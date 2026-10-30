Ankara tarihi bir zirveye daha tanık oldu. Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi yapıldı.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TDT Zirvesi kapsamında peş peşe temaslar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşmesinde ticaret, yatırımlar, savunma sanayii ve enerji alanlarında iş birliğini ileriye taşımanın önemine değindi. Görüşmede Erdoğan, Caparov'u Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Erdoğan, Kırgızistan'da 27 Ocak'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayırlara vesile olması temennisini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirve kapsamında peş peşe temaslar gerçekleştiriyor...

MASADA BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR VARDI

Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov’la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Liderler, Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI SADIR CAPAROV İLE GÖRÜŞMESİ

Erdoğan, Berdimuhammedov'un ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’la da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kırgızistan’ın ticaret ve yatırımlar alanındaki potansiyelini harekete geçirecek adımlar atmanın gerekliliğini belirtirken, savunma sanayii, enerji gibi alanlarda iş birliğini ileriye taşımanın önemini ifade etti.

YENİ DÖNEMDE GÜÇLÜ ADIMLAR

Cumhurbaşkanımız, Türk Devletleri Teşkilatı’nın yeni dönemde güçlü adımlar atacağına inandığını, Türkiye ile Kırgızistan’ın Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası platformlarda dayanışmasını kuvvetlendirmesinin iki ülkeye de fayda sağlayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanımız Caparov’u Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne davet etti ve Kırgızistan’da 27 Ocak’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayırlara vesile olması temennilerini iletti.

https://x.com/iletisim/status/2116137686876451252