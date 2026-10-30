Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TDT Zirvesi kapsamında peş peşe temaslar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ankara tarihi bir zirveye daha tanık oldu. Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirve kapsamında peş peşe temaslar gerçekleştiriyor...
Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov’la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Liderler, Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Erdoğan, Berdimuhammedov'un ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’la da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kırgızistan’ın ticaret ve yatırımlar alanındaki potansiyelini harekete geçirecek adımlar atmanın gerekliliğini belirtirken, savunma sanayii, enerji gibi alanlarda iş birliğini ileriye taşımanın önemini ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, Türk Devletleri Teşkilatı’nın yeni dönemde güçlü adımlar atacağına inandığını, Türkiye ile Kırgızistan’ın Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası platformlarda dayanışmasını kuvvetlendirmesinin iki ülkeye de fayda sağlayacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanımız Caparov’u Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne davet etti ve Kırgızistan’da 27 Ocak’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayırlara vesile olması temennilerini iletti.