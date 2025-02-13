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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın Netanyahu ile anlaşmasına tepki: Dünya barışı için büyük tehdit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turu kapsamında ziyaret ettiği Endonezya basınına konuştu. Trump'ın Gazze'yi tehcir planının dünya barışını tehdit anlamına geldiğini belirten Erdoğan, "Şu anda Gazze'yi kimse Filistinlilerin elinden alamaz. Böyle bir şeye cüret etmek her şeyden önce dünya barışı için çok farklı bir tehdittir." dedi. Trump'ın meydan okumalarını doğru bulmadığını ifade eden Erdoğan, "Amerika gibi bir dünya devi bu yanlışlardan süratle döner ve buna göre de dünya barışı kendine bir çıkış yolunu yakalamış olur” şeklinde konuştu.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 17:31

Asya turunu sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Son ziyaret ettiği ülke olan , Endonezya'da özel röportaj veren Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Gazze sözlerine tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı:

'Trump'ın Netanyahu denilen katille böyle bir anlaşma yapması ve meydan okumalarını dünya barışı için çok büyük bir tehdit olarak görüyorum. Şu anda Gazze’yi kimse Gazzelilerin elinden Filistinlilerin elinden alamaz.

'MEYDAN OKUMALARINI DOĞRU BULMUYORUM'

Böyle bir şeye cüret etmek her şeyden önce dünya barışı için çok farklı bir tehdittir. Böyle bir şeye cüret etmek her şeyden önce dünya barışı için çok farklı bir tehdittir. Böyle bir tehdide evet demek dünya barışı noktasında bir siyasetçi olarak beni ciddi manada üzmüştür, düşündürmektedir. Doğrusu ben sayın Trump’ın geçen dönemdeki davranışı ile şu andaki bu tür açıklamalarını dünyadaki birçok ülkeye yönelik meydan okumalarını doğru bulmuyorum.'

'GERÇEKTEN ÇOK DUYGULANDIM'

Erdoğan, “Gerçekten bugüne kadar hiçbir ülkede görmediğim bir karşılama töreniydi. Caddelerdeki bütün öğrencilerin, gençlerin o coşkusu o heyecanı, karşılaşmadaki özellikleri beni çok çok duygulandırdı. Benim bundan sonraki siyasi hayatımda böyle bir tabloyu bir daha görebilir miyim bilmiyorum. Binlerce öğrencinin caddelerde bize gösterdiği heyecan, gösterdiği coşku gerçekten beni çok çok duygulandırdı. Tabii sayın cumhurbaşkanına bu noktada teşekkürlerimi ifade ettim, bildirdim.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Endonezyalı mevkidaşını Nisan ayında Antalya Diplomasi Forumu'na davet ettiğini belirtti. Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminde hedeflenin ilk etapta 5 milyar dolar, ardından ise 10 milyar dolar olduğunu vurguladı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Donald Trump'ın Gazze açıklaması ve planı ne?
"İsrail, Gazze'yi ABD'ye devredecek" açıklaması ile dünyanın tepkisini çeken Trump, Gazze'yi ele geçirme planı kapsamında Filistinlilere geri dönüş hakkı tanınmayacağını söyledi. Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti. Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu. Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti. ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.
ETİKETLER
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#İsrail
#recep tayyip erdoğan
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#diplomasi
#Abd Başkanı Trump
#Dünya Barışı
#Politika
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