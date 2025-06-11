Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılayı mesajı: Umut ışığı olmuştur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay’ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Ne zaman gözler Hilal-i Ahmer’i arasa, Türk Kızılay tüm imkânlarıyla onlara umut ışığı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Türk Kızılayı'nın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal bir mesaj paylaştı.

"İSTİKBAL YOLUNUN KİLİT TAŞLARINDAN BİRİ OLDU"

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin medarıiftiharı olan Türk Kızılay, Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla bundan tam 157 sene önce kuruldu. Yoklukların ve yoksullukların olduğu bir dönemde Kızılay, milletimizin canıyla, kanıyla, dişi ve tırnağıyla inşa ettiği istiklal ve istikbal yolunun kilit taşlarından biri olmuştur.

"TÜM DÜNYADAKİ İNSANLARA UMUT OLMAKTADIR"

Türk Kızılay, geniş bir yelpazede çok kıymetli çalışmalar yürüten bir müessese haline gelmiştir. Bugün Türk Kızılay, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, gençlikle ilgili çalışmalar, sosyal projeler ve eğitim faaliyetleri ile toplumumuzun her kesimine ulaşmaktadır. Özverili çalışmalarıyla gönüllüler, Kızılay’ın misyonunu gerçekleştirmekte ve tüm dünyadaki insanlara umut olmaktadır. Türk Kızılay, gerek tarihi gerekse hizmetleriyle kıvanç kaynağımız olan köklü bir iyilik ordusudur.

"SADECE SINIRLARIMIZ İÇİNDE DEĞİL..."

Türkiye’nin yüz akı Türk Kızılay, sadece sınırlarımız içinde değil, tüm kriz bölgelerinde de faaliyet göstermektedir. Filistin’de, Suriye’de, Somali’de, Afganistan’da, Bosna’da, Irak’ta ve daha pek çok yerde savaştan etkilenen insanların imdadına yetişmektedir. Ülkemizin desteğine ihtiyaç duyulan her yerde; salgınlarda, doğal afetlerde, mahrumiyet bölgelerinde en önde koşmaktadır. Mültecilerin, yoksulların, gariplerin ve mağdurların hayatlarına dokunmaktadır.

"TÜRK KIZILAY TÜM İMKANLARIYLA UMUT IŞIĞI OLMUŞTUR"

Ne zaman gözler Hilal-i Ahmer’i arasa, Türk Kızılay tüm imkânlarıyla onlara umut ışığı olmuştur. Çalışanından gönüllüsüne, bağışçısından hayırseverine, bu hilali ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafında gururla dalgalandıran tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimizin bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye devam edeceği inancıyla, Türk Kızılay’ının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm gönüllülerini ve çalışanlarını en kalbi duygularımla selamlıyorum"