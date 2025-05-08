Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıflara çağrı: Evlenecek gençlere destek olun

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda yaptığı konuşmada vakıf ve hayırseverlere dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Evliliğin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Vakıflarımızı ve hayırseverlerimizi gençlerimizin yuva kurmasına daha fazla destek olmaya çağırıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türk milletinin tarihi boyunca aynı zamanda bir vakıf medeniyeti olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarına destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Dijital mecralarda yayılan akımlarla evliliğin zorlaştırılmasının yanlış olduğunu belirten Erdoğan, evliliğin teşvik edilmesi için önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etti. Erdoğan bu konuda vakıf ve hayırseverlere de çağrıda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"TÜM VASIFLARIMIZLA VAKIF MEDENİYETİYİZ"

"Bu yılki temamız vakıf ve aile. Sosyal yardım, eğitim, kültür, insan hakları ve çevre gibi alanlarda 70 bine yakın vakıf faaliyet gösteriyor. Millet olarak göz kamaştıran bir vakıf geleneğine sahibiz. Dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyoruz.

Kimliğimiz, kültürümüz, milli ve manevi değerlerimizde asırlardır işlediğimiz medeniyet kumaşı başka hiçbir millete nasip olmayacak şekilde güzel, derin ve seçkindir.

Tüm vasıflarımızla aynı zamanda bir vakıf medeniyetiyiz. İyilikte, güzellikte, hayır işlerinde yepyeni ufuklar açmış bir milletiz. Osmanlı'dan bu yana gelen bu müstesna kültür bugün de devam ediyor. Günümüz şartlarına uygun olarak vakıflarımızı yaşatıyor, güçlendiriyor ve kültür mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılması için var gücümüzle çalışıyoruz.

YILIN VAFKI ÖDÜLÜ MEHİR VAKFI'NIN

Vakıf kültürümüzü ayakta tutan kurum ve kuruluşlarımıza, hayırseverlerimizin tamamına şükranlarımı sunuyorum. Yılın Vakfı Ödülü'nü alacak Mehir Vakfı'nı özverili çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum. Deprem bölgesindeki gençlerimizin yuva kurmasına vesile olan Mehir Vakfı, 81 ilde evlenen 20 bini aşkın çiftimize düğün ve çeyiz desteği verdi. Allah onlardan razı olsun.

"SEÇİMLERDEKİ SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

2025 Aile Yılı kapsamında seçimlerde milletimize sözümüz olan Aile ve Gençlik fonuyla yuva kuracak gençlerimize yönelik desteklerimizi artırdık. Doğum yardımı ödeme rakamlarında artışa gittik.

"EVLİLİĞİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI"

Dijital mecraların etkisiyle toplumda günden güne yayılan yanlış algı ve alışkanlıklarla mücadele içindeyiz. İster töre, ister gelenek ister güncel akım bahanesiyle olsun evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, önündeki engellerin kaldırılması lazım. Bu konuya önem ve öncelik vermeliyiz. Vakıflarımızı ve hayırseverlerimizi gençlerimizin yuva kurmasına daha fazla destek olmaya çağırıyorum.

Nice kuruluşumuz, nice vatandaşımız reklam yapmadan birbirinden kıymetli işlere imza atıyor. Sağ elin verdiğini sol ele duyurmama şuuruyla hareket eden nice hayırseverimiz Hak'kın verdiğini halk harcamaya devam ediyor. Yetimin başını okşayan, mazlumlara kucak açan tüm kardeşlerimizle iftihar ediyoruz. Etrafımızda yaşanan bütün zulümlere, kötülüklere rağmen dünya hala ayaktaysa bunun sebebi işte bu güzel insanlar ve kuruluşlardır.

"VAKIFLARIMIZA DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ"

23 yılda olduğu gibi bundan sonra da vakıflarımızın, derneklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim bizi bu dünyada iz bırakanlardan, daima hayır duasıyla anılacak olanlardan eylesin. Bu vesileyle restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."