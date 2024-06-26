Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni NATO Genel Sekreteri Rutte'yi tebrik etti

26 Haziran 2024 13:26 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 13:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Muhalefet ile ittifak olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Muhalefet ile ittifak olmaz

NATO müttefı̇klerı̇, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yı̇ yeni genel sekreter olarak seçti. Rutte, Jens Stoltenberg'in görevini devraldı.

Rutte'nin atanması, görev için tek rakibi olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in geçen hafta yarıştan çekilmesinden sonra bugün resmileşti.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte’ye yeni görevinde başarılar diledi. Rutte de görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Meclis'teki grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. NATO'nun yeni genel sekreteri Rutte ile telefonda görüştüğünü söyleyen Erdoğan, 9 Mayıs'ta ABD'nin başkenti Washington'a gerçekleştireceği ziyaretten önce NATO genel sekreterinin Türkiye'ye geleceğini söyledi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Yarım saat önce Rutte'yi tebrik ettim. Hayırlı olsun diledim. Washington'da da inşallah bir araya geleceğiz. O da 'Washington'ı beklemeden ben ziyaretinize geleceğim' dedi"

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA TEBRİK ETTİ

Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görev süresinin dolmasından sonra NATO Genel Sekreteri ilan edilen Hollanda Başbakanı Mark Rutte için tebrik mesajı yayımladı. Bakanlık tarafından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

''Tüm müttefiklerin muvafakatıyla yeni NATO Genel Sekreteri olarak ilan edilen Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi tebrik ediyoruz. Bu vesileyle göreve geldiği 2014 yılından bu yana sergilediği başarılı liderlik için Genel Sekreter Stoltenberg’e şükranlarımızı sunuyoruz.''