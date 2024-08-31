Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı darbe yapmakla suçlamıştı! CHP, AK Partili seçmene gerizekalı diyen Dilruba Kayserilioğlu'nu onur konuğu yaptı

31 Ağustos 2024 10:02 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 10:16

İzmir’de bir sokak röportajında Instagram’ın erişime engellenmesini eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, söylediği sözler nedeniyle yoğun tepki çekmişti. Kayserilioğlu, AK Parti'ye oy verenlere 'gerizekalı' demiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da darbe yapmakla suçlamıştı.

Sarf ettiği sözlerin ardından tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, 30 Ağustos'ta tahliye edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bu yıl 93.'sü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışında konuştu. Programın onur konuğu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren vatandaşlara hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu oldu.

"CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİK"

Dilruba'ya teşekkür eden Özel şu ifadeleri kullandı:

Ben yerel seçimlerde sonra birkaç ziyaret ve açılış dışında uzun süre İzmir’de olamadım. Bugün burada olmak kıymetli. Ben bugün burada bizimle olan birini anmak istiyorum. İzmir zaman zaman haklı tepki gösteren, hak ettiğini almadığında sözünü esirgemeyenlerin kenti. İzmir’de bir kardeşimiz bir mikrofona birkaç şey söyledi. Biz dün onu cezaevinde ziyaret ettik. Ben çok emin bir şekilde şunu yaptım. Cezaevine gidip de kapının önüne çıkıp da şunu da yapacağız, onu da yapacağız demek yerine ‘Haksızlığa itiraz etmek önemli bir melesidir.

"İYİ Kİ VARSIN DİLRUBA"

Bir de cezaevinde bir davet yaparsanız o davet kısa sürede karşılığını bulur. ‘Dilruba, sen buradan çıkacaksın. Ben kapının önünde bir konuşma yapacağım. Seni de davet edeceğim.’ Sen buradan çıkıp partimizin kuruluş yıldönümü kutlamalarında bizimle olacaksın’ dedim. Dilruba’ya koruma memurlarının yanında dedim ki ‘burada racondur. Ziyarete gelen iade-i ziyarete gitmen lazım’ dedim ‘İnşallah Özgür Bey’ dedi. Kendisi 24 saat olmadan iade-i ziyarete geldi. İyi ki varsın Dilruba. CHP, düşünce özgürlüğünü sonuna kadar savunuyor.