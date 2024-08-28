Özgür Özel, sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba'yı ziyaret edecek

CHP lideri Özgür Özel'in sokak röportajındaki ifadeleri sebebiyle tutuklu yargılanan Dilruba'yı ziyaret edeceği öğrenildi.

Dilruba'yı daha önce CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve parti avukatları ziyaret etmişti.

"DİLRUBA SERBEST BIRAKILMALIDIR"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba Y.’nin İzmir’de bir sokak röportajındaki açıklamaları nedeniyle tutuklanmasına tepki göstermişti.