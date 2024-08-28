Özgür Özel, sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba'yı ziyaret edecek
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
28 Ağustos 2024 15:12 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 16:35
CHP lideri Özgür Özel, sokak röportajındaki ifadeleri sebebiyle tutuklu yargılanan Dilruba'yı ziyaret edecek. Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Dilruba’nın tutuklanmış olması kabul edilebilir değildir" demişti.
CHP lideri Özgür Özel'in sokak röportajındaki ifadeleri sebebiyle tutuklu yargılanan Dilruba'yı ziyaret edeceği öğrenildi.
Dilruba'yı daha önce CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve parti avukatları ziyaret etmişti.
"DİLRUBA SERBEST BIRAKILMALIDIR"
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba Y.’nin İzmir’de bir sokak röportajındaki açıklamaları nedeniyle tutuklanmasına tepki göstermişti.
CHP lideri Özel, “Siyasetçilerin halktan gelen en ağır eleştirilere açık olması demokrasinin gereğidir. Elbette ki seçmenlerin siyasi tercihlerine hakaret, kimsenin tasvip edeceği bir tutum değildir. Ancak hiçbir vatandaşın kişisel düşüncelerini ifade ettiği bir meselenin tutuklama tedbirine kadar götürülmesi ölçüsüz, siyasi bir tutumdur. Öyle ki hepimizin gözü önünde, pek çok ağır suçu işleyenlerin, sırf birilerinin koruması altında olduğu için cezasız kaldığı ortamda, Dilruba’nın tutuklanmış olması kabul edilebilir değildir. Bu yanlıştan dönülmeli, Dilruba serbest bırakılmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: Tgrthaber.com