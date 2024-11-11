Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sinyalini Şamil Tayyar yorumladı! 'Meclis erken seçim kararı alacak'

11 Kasım 2024 23:58 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 00:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yapılan toplantısının ardından 'yeniden adaylık sinyali' verdi. Gazeteci-Yazar Şamil Tayyar, Erdoğan'ın bu sözleri 'yeniden aday olmak istediğinin ilanı' olarak değerlendirdi. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Tayyar, olası bir erken seçim kararını tarih ne olursa olsun CHP'nin de kabul edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan​, 9 yıl sonra Çankaya Köşkü'nde yapılan toplantıda "Rabbim ömür milletimiz de onay verdikçe Türkiye'ye hizmete devam edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri 'adaylık sinyali' olarak belirtilirken TGRT Haber'deki Medya Kritik programında Gazeteci-Yazar Şamil Tayyar da değerlendirdi.

Gazeteci-Yazar Şamil Tayyar, TGRT Haber’de katıldığı Medya Kritik programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadelerini "yeniden aday olmak istediğinin ilanı" olarak yorumladı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİDEN ADAY OLACAK"

Tayyar, AK Parti içinde zaman zaman Erdoğan’ın yeniden aday olmama ihtimali üzerine yapılan spekülasyonlara katılmadığını belirtti. "Ben Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olacağını düşünenlerden biriyim" diyen Tayyar, Erdoğan'ın yeniden aday olmasının yeni bir anayasa değişikliği ya da erken seçim kararı ile mümkün olacağını ifade etti.

Şamil Tayyar'ın açıklaması şu şekilde:

"Ben de açıkçası kamuoyunun da düşündüğü gibi Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olduğu sonucunu çıkardım. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olacağını düşünenlerden biriyim. AK Parti içerisinde zaman zaman bunlar konuşulur. 'Sayın Erdoğan'ın bir daha aday olmayacağını' söyleyenler var ama ben bu hiç katılmadım. Bu metin bir niyet beyanıdır. Bunun mümkün olması yeni bir Anayasa ile veya erken seçim kararı ile mümkün.

"CHP ERKEN SEÇİME KARŞI ÇIKMAZ"

Ben yeni Anayasa'dan ziyade TBMM'nin erken seçim kararı alarak Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olmasına kapı aralayacağını düşünüyorum. CHP'nin 'Kasım 2025' söyleminin buna engelleyici bir durum engelleyeceğini düşünmüyorum. AK Parti, 2025 Kasım ayı sonrası için bir teklifle gelirse engel olmaz diye tahmin ediyorum. CHP 2028 seçimlerine 5-6 ay kala seçim kararı alınırsa ancak karşı olur. 2027 Mayıs ayından önce AK Parti'nin bir erken seçim kararı alması durumunda CHP buna karşı çıkmaz. Erken seçimden iktidar kaçar, muhalefet kaçmaz. Dolayısıyla uzlaşmanın olacağı kanaatindeyim. Eğer aday olmazsa sürpriz olur."