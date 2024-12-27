Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balıkesir Valiliği ziyaretinde bir sürprizle karşılaştı. Ziyareti sonrası havalimanına doğru yola çıkan Erdoğan'ın otobüsünün önü kesildi. Cafer Karaduman adlı vatandaş Erdoğan'ın askerlik fotoğrafına ait fotoğrafı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Valiliğini ziyaret etti. Erdoğan burada Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve kent protokolü tarafından karşılandı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Valilik şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Ustaoğlu'ndan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
OTOBÜSÜ DURDURDU FOTOĞRAFI GÖSTERDİ!
Kentteki temasları için Balıkesir Merkez Havalimanı'na gelen Erdoğan, havalimanı çıkışında otobüsünü durduran Cafer Karaduman ile kısa süreliğine sohbet etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ASKERLİK FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI!
Karaduman'ın sohbet sırasında, 2003 yılında İzmir'de trafik kazasında vefat eden kayınpederi Kepsut Müftüsü Ali Şahin ile Erdoğan'ın asker arkadaşı olduğunu anlattığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a askerlik fotoğrafını gösterdiği öğrenildi.