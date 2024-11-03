Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı! AK Parti il kongreleri, G20 Zirvesi...

03 Kasım 2024 15:44 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 15:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kasım ayındaki diplomasi trafiği oldukça yoğun. İlk olarak Kırgızistan, Macaristan, Azerbaycan'a gidecek olan Erdoğan, daha sonrasında en önemli durağı olan Brezilya'ya gidecek. Erdoğan, Brezilya’daki G20 Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kasım ayında yoğun bir program bekliyor. Erdoğan ayın ilk yurt dışı ziyaretini 4-5-6 Kasım’da Kırgızistan'a yapacak ve burada Türk Devletleri Teşkilâtı Devlet Başkanları Konseyi’nin 11. Zirvesi’ne katılacak. Zirvenin ana teması, "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik" olacak. Erdoğan’ın burada Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan liderleri ile ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

6-7 KASIM'DA MACARİSTAN'DA OLACAK

Zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6-7 Kasım tarihlerinde Macaristan’a geçecek. Türk-Macar Dostluk Anlaşması’nın 100. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilecek bu ziyarette; Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili ilişkilerin ele alınması planlanıyor. Görüşmede, özellikle İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile ilgili olarak ateşkes ve barış çağrıları yapılması bekleniyor.

AZERBAYCAN ZİYARETİ

Kasım ayındaki bir diğer önemli ziyaret ise Azerbaycan olacak. Erdoğan’ın 11-12 Kasım’da Bakü’de düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı’na katılması planlanıyor. Konferansta, Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmesi hedefleniyor.

BREZİLYA'DAKİ G20 ZİRVESİ

Kasım ayının en kritik buluşmalarından biri ise Brezilya’da gerçekleşecek G20 Zirvesi olacak. 18-19 Kasım tarihlerinde Rio'da düzenlenecek zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir dizi liderle bir araya gelmesi ve Orta Doğu’daki çatışmaların yanı sıra yeni ticari anlaşmalar üzerinde görüşmeler yapılması öngörülüyor.

AK PARTİ'DE BÜYÜK OLAĞAN KONGRE

Erdoğan’ın yurt dışı programlarıyla birlikte, kasım ayında Türkiye’deki kongre süreci de yoğun bir şekilde devam edecek. 3 Eylül’de AK Parti MKYK’da alınan karara göre 8. Büyük Olağan Kongre’nin il kongrelerinden ilki 9 Kasım’da Malatya’da gerçekleştirilecek ve Erdoğan’ın bu kongreye katılması bekleniyor.