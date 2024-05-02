Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel'in beklenen görüşmesi bugün

02 May 2024 02:37 - Güncelleme : 02 May 2024 02:38

Yeni anayasa mesaisi başladı! Numan Kurtulmuş ile Özgür Özel bir araya geldi

Yeni anayasa mesaisi başladı! Numan Kurtulmuş ile Özgür Özel bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in beklenen görüşmesi bugün gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'i bugün saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çalışmalarını gündeme getirmesi beklenirken ekonomik gelişmeler, dış politika, yargı konularının da görüşülmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel arasındaki iletişim Ramazan Bayramı tebriği dolayısıyla da gerçekleşmişti. TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda da diğer parti liderlerinin katılımıyla iki lider buluşmuş ve çay içmişti.

CHP İÇİNDEKİ KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDE TEPKİ VARDI

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden paylaştığı “Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir” ifadesiyle görüşmeye karşı çıkmış parti içindeki bazı kesimler bu görüşü desteklemişti.

ÖZEL ESKİ BAŞKANLARI ARADI

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi dikkat çeken bir hamlede bulundu. Partisinin eski genel başkanları ile görüşme gerçekleştiren Özel, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak görüşlerini aldı.