 Ümit Buget

Cumhurbaşkanı Rize'de! Erdoğan: Netanyahu terörü bölgeyi tehdit ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de bayramlaşma programında konuşuyor. İşte o konuşmadan ve Erdoğan'ın önemli açıklamasından detaylar...

Cumhurbaşkanı Rize'de! Erdoğan: Netanyahu terörü bölgeyi tehdit ediyor
20.03.2026
14:32
20.03.2026
14:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde memleketi Rize'de bayramlaşma programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Türkiye'nin 81 vilayetindeki vatandaşlarıma selam gönderiyorum. Bayram ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Gazze başta olmak üzere Somali'de, Arakan'da canımızın yandığı tüm topraklarda bayramı hüzünle, kederle geçiren tüm dostlarımıza buradan en güçlü dayanışma mesajımı iletiyorum. Coğrafyamızdaki zorlu günleri umutla, sabırla, dayanışmayla inşallah çok yakın bir zamanda geride bırakacağımıza inanıyorum.

Milletimizin her kesimiyle her sofrayı paylaştık, ramazanın manevi iklimini aynı zamanda tuttuk. Dualarımızla, zekat, sadaka ve yardımlarımızla ramazan ayını idrak etmenin çabasında olduk.

'NETANYAHU TERÖRÜ BÖLGEYİ TEHDİT EDİYOR'

Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor. İran merkezli saldırılar bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da derinleştirmiş durumda.

İslam dünyası olarak engellerle, çukurlarla, tertip ve tuzaklarla dolu bir yolu daha aşmaya çalışıyoruz. Türkiye olarak barışın ve huzurun tesisi, diyalog ve diplomasinin yeniden devreye girmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

Açıklamadan ayrıntılar geliyor...

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bayram namazının ardından Erdoğan'dan simit diyaloğu! 'Bu sadece Rize'de olur'
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı sonrası konuştu: İsrail bedelini ödeyecek
