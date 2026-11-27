Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2027 yılı için Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğimize 27 milyar 547 milyon lira kaynak tahsis edilmesi öngörülmektedir" dedi.

"2027 YILINDA 13'ÜNCÜ KALKINMA PLANI’NIN HAZIRLIKLARINA DA BAŞLANMASI HEDEFLENMEKTEDİR"

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın uzun vadeli kalkınma perspektifi ile yıllık programlar ve bütçe tercihleri arasındaki bütünlüğü sağlayan çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Yılmaz, "2053 vizyonumuz doğrultusunda hazırlanan 12'nci Kalkınma Planı’nın uygulanması, Başkanlığımızın temel sorumlulukları arasındadır. Orta Vadeli Program, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, kamu yatırımları ve bütçe hazırlıklarını planın öncelikleriyle uyum içinde yürüterek uzun vadeli hedeflerimizi uygulamaya taşıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Strateji ve Bütçe Başkanlığımızın eşgüdümünde 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın hazırlanıp 6 Eylül tarihinde yayımlanması ile bütçe süreci başlamıştır. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı da ilgili kurumlarımızın katkılarıyla hazırlanmış, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla 27 Ekim tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 2027 yılında 13'üncü Kalkınma Planı’nın hazırlıklarına da başlanması hedeflenmektedir. 2026 yılı kamu yatırım programında toplam tutarı 14 trilyon lira olan 3 bin 857 proje yer almış, başlangıç ödeneği 1,9 trilyon lira olarak belirlenmiştir" şeklinde konuştu.

Yılmaz, kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinin 2002 yılında 8,5 yıl düzeyinde iken, yatırım ödeneklerinde sağlanan artış ile proje portföyünün rasyonelleştirilmesine yönelik çalışmalar neticesinde 2026 yılında 3,4 yıla indirildiğini de sözlerine ekledi.

"SAVUNMA SANAYİİNDE YERLİLİK ORANIMIZ YÜZDE 83’E YÜKSELMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin kendi kararlarını uygulayabilen, güvenliğini milli imkânlarıyla sağlayan ve savunma teknolojilerinde söz sahibi bir ülke olması için çalıştıklarını söyleyen Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımız bu sürecin koordinasyonunu yürütmektedir. 2002 yılında 62 projeyle yürütülen savunma sanayii faaliyetlerimiz, bugün bin 500’e yaklaşan proje sayısına ulaşmıştır. Aynı dönemde yaklaşık 5,5 milyar dolar olan proje hacmi, 150 milyar doların üzerine çıkmıştır. Savunma sanayiinde yerlilik oranımız yüzde 83’e yükselmiştir. Sektörümüz, 4 bin 100’ün üzerinde firma ve 130 bini aşkın çalışanıyla yüksek teknolojiye dayalı üretimin ve nitelikli istihdamın önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Savunma ve havacılık sektörünün toplam cirosu, 2002 yılındaki 1,1 milyar dolar seviyesinden 2025 yılında 25 milyar dolara ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, DÜNYANIN EN BÜYÜK 11'İNCİ SAVUNMA İHRACATÇISI OLMUŞTUR"

Yılmaz, 2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatının 2025 yılında 10 milyar dolara yükseldiğine vurgu yaparak, "Türkiye, dünyanın en büyük 11'inci savunma ihracatçısı olmuştur. Yerli kara araçlarımız, deniz platformlarımız, mühimmatlarımız ve insansız sistemlerimiz 185’ten fazla ülkeye ihraç edilmektedir" diye konuştu.

"ÇELİK KUBBE, YÜRÜTTÜĞÜMÜZ EN STRATEJİK PROJELERDEN BİRİDİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2026 yılında stratejik platformların seri üretime geçişini ve envantere katılımını hızlandırmaya yönelik çalışmaların öne çıktığını kaydederek, "Çelik Kubbe, bu doğrultuda yürüttüğümüz en stratejik projelerden biridir" ifadelerine yer verdi.

Milli Muharip Uçağı KAAN’ın hava kuvvetlerinin gelecekteki operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildiğini de hatırlatan Yılmaz, "İlk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren beşinci nesil, çok rollü savaş uçağımızın geliştirme çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Kabul testlerini başarıyla tamamlayan ilk 3 Bayraktar KIZILELMA’yı güvenlik güçlerinin envanterine katarak, bir insansız savaş uçağını operasyonel olarak hizmete alan dünyadaki ilk ülke olmanın gururunu Türk milletine yaşattıklarını da ifade eden Yılmaz, "Bununla birlikte ANKA-3 de ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmiştir" dedi.

"30 MİLYAR DOLAR CİROYA VE 12,5 MİLYAR DOLAR İHRACATA ULAŞMAYI HEDEFLEMEKTEYİZ"

Milli yetkinlik hamlesi kapsamında seri üretimin gerektirdiği insan kaynağını geliştirirken firmalar arasındaki tamamlayıcı iş birliklerini de artıracaklarını söyleyen Yılmaz, "12'nci Kalkınma Planı dönemi sonunda hedefimiz 158 bin çalışanla 30 milyar dolar ciroya ve 12,5 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedeflemekteyiz" ifadelerine yer verdi.

Savunma Sanayii Başkanlığının 2025 yılı kesin hesap giderinin 1 milyar 377 milyon lira olduğunu da kaydeden Yılmaz, 2027 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı bütçesi için 2 milyar 159 milyon lira ödenek öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Cumhurbaşkanının öncülüğünde yürütülen Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda MİT’in kritik sorumluluklar üstlendiğini kaydeden Yılmaz, "Sürecin milli güvenliğimiz ve milletimizin huzuru gözetilerek ilerletilmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Fesih ve silah bırakma kararının ardından Meclis Komisyonumuzun raporuyla hazırlanan ve 467 oyla kabul edilen kanun ile sürecin hukuki zemini güçlendirilmiştir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koordinasyonunda oluşturulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, 24 Ağustos ve 28 Eylül tarihlerinde toplanmış ve çalışma esaslarını netleştirmiştir. Sahaya yönelik dört alt komisyon devreye alınmış olup, tüm kurumlarımızla tam bir eş güdüm içinde faaliyetler sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.