Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bölgemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu zor zamanları Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde istikrarımızı koruyarak, güvenli liman vasfımızı güçlendirerek, milletimizin desteği ve duası ile aşacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan istikrar vurgusu: "Zor zamanları milletle aşacağız"

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan istikrar vurgusu: "Zor zamanları milletle aşacağız" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mevcut zor zamanların Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde, istikrar korunarak, güvenli liman vasfı güçlendirilerek ve milletin desteğiyle aşılacağını belirtti. Yılmaz, AK Parti'nin sosyal medya paylaşımını alıntılayarak rotayı milletin çizdiğini ifade etti. Bölgemizin ve dünyanın içinden geçtiği zor zamanların aşılacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı'nın liderliğine işaret etti. İstikrarın korunacağına ve güvenli liman vasfının güçlendirileceğine değindi. Milletin desteği ve duasının önemini belirtti.

"ROTAMIZI MİLLET ÇİZDİ"

Yılmaz, sosyal medya hesabından, AK Parti'nin "Çeyrek asırlık gönül bağımızla dün de buradaydık, bugün de buradayız, daima milletle, daima millet için sahadayız." paylaşımını alıntılayarak, şunları kaydetti:

"Başından itibaren rotamızı millet çizdi, çizmeye devam ediyor. Bölgemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu zor zamanları da Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde istikrarımızı koruyarak, güvenli liman vasfımızı güçlendirerek, milletimizin desteği ve duası ile aşacağız."

