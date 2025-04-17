DEM Parti-Adalet Bakanı görüşmesi ertelendi

İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında cuma günü yapılması planlanan görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı nedeniyle ertelendi.
DEM Parti Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. 5 gün uyutulması beklenen Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı, siyasetin trafiğini de etkiledi.
DEM Parti'nin İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında yarın yapılması planlanan görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı sebebiyle ertelendi. Erteleme kararına ilişkin DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cuma günü Adalet Bakanı ile İmralı Heyeti'nin yapacağı görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ve partimizin bütün yöneticilerinin hastanede olması nedeniyle ertelendi. Önümüzdeki hafta yeni randevu tarihi netleştiğinde paylaşacağız."
Adalet Bakanlığından hafta başında yapılan açıklamada, görüşmenin 18 Nisan Cuma günü saat 14.00'te yapılacağı bildirilmişti. Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin hukuki zeminde atılacak adımların masaya yatırılacağı belirtilmişti.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit de görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Çok önemli bir görüşme. Sonuçta Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra Adalet Bakanı'na gidiyoruz. Görüşeceğimiz meselelerin başında da Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılması, koşullarının hızla düzeltilmesi gibi başlıklar var. Adalet mekanizmasında Kürt sorununun çözümüne dair sıkıntıların hızla ortadan kaldırılmasını umuyoruz." demişti.