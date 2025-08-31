DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: En büyük güvenlik limanı barıştır

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Şanlıurfa'da "Dünya Barış Günü" mitingine katıldı.

Partisinin öncülüğünde kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen mitingde konuşan Bakırhan, "Dünya Barış Günü"nün iyiliğe ve güzelliğe vesile olmasını diledi.

"EN BÜYÜK GÜVENLİK LİMANI, BARIŞTIR"

Barışın herkes için faydalı olduğuna inandıklarını belirten Bakırhan, şunları kaydetti:

"En büyük güvenlik limanı, barıştır. Onun için barışı büyütmemiz, barışı gerçekleştirmemiz, barışı mümkün kılanlara layık olmamız için bugün burada olduğu gibi binlerle, on binlerle, yüz binlerle birlikte barışı haykırmamız gerekiyor."

Miting, seslendirilen şarkılarla sona erdi.