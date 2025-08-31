AK Parti 81 ilde mahalle mahalle geziyor! Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda her yerde tek konu öne çıkıyor

AK Parti, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamındaki programların, eylül ayı içerisinde 81 ilin tamamında sonlandırılacağını belirterek, elde edilen çıktılar ışığında, Türkiye Yüzyılı yol haritasının vatandaşlardan gelen geri dönüşlere göre güncellenerek, politika ve uygulama takviminin daha da somutlaştırılacağını bildirdi.

AK Parti'den yapılan açıklamada, 6 Ağustos'ta kamuoyuna duyurulan ve 8 Ağustos itibarıyla başlayan "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Teşkilat Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen süreçte bakanların, milletvekillerinin, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinin tüm kademeleriyle sahada yer aldığı, il il, ilçe ilçe ziyaretlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

An itibarıyla 25 il ve 267 ilçede "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nın yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, her programda, Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel başlıklarının doğrudan vatandaşlarla paylaşıldığı, teşkilat mensuplarının, yerel ihtiyaç ve beklentileri yerinde dinleyerek çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediği, her şehirde birlik ve beraberlik duygusunun daha da güçlendirildiği ifade edildi.

"ÖNERİ VE TALEPLER HIZLICA AKTARILIYOR"

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın yalnızca salon programlarından ibaret olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her ziyaret, esnaf buluşmaları, hane ve mahalle ziyaretleri, çiftçi ve üretici görüşmeleri ile desteklenmekte, STK'lar ve kanaat önderleriyle karşılıklı istişare toplantıları yapılmaktadır. Böylece vatandaşlarımızın gündelik hayatına doğrudan dokunan başlıklarda bire bir temas kurulmakta, yerinde tespit edilen öneri ve talepler, hızlıca ilgili birimlere aktarılmaktadır. Bu samimi temas iklimi, AK Parti teşkilatlarının millete hizmet yolculuğunun en güçlü dayanaklarından biri olarak öne çıkmaktadır."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ ANLATILIYOR

Açıklamada, buluşmalar kapsamında en çok vurgulanan konunun, "Terörsüz Türkiye" hedefi olduğu, programlara katılan isimlerin değerlendirmelerinde, bu hedefin altını özellikle çizdiği kaydedildi.

Buluşmalarda "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın, terörün gölgesini Türkiye'nin gündeminden kalıcı olarak kaldırmakta kararlı olduklarını vurguladığı aktarılan açıklamada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün de her mahallede ve her ilçede kardeşlik iklimini büyüten bir saha çalışmasının yürütüldüğünün altını çizdiği ifade edildi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in, hukuk ve demokrasi içinde kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin, milletin huzuru için tavizsiz devam edeceğini kaydettiği aktarılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ise çocukların terörsüz bir geleceğe hazırlanmasının bu dönemin en temel önceliği olduğunu ifade ettiği belirtildi.

EYLÜL AYI İÇİNDE TAMAMLANACAK

Buluşmaların yapıldığı illerde muhakkak şehit ve gazi ailelerine hane ziyaretlerinin, taziye ve dayanışma programlarının düzenlendiği ifade edilen açıklamada, Türk milletinin birlik ve beraberliğini pekiştiren toplumsal dayanışma zemininin her geçen gün daha da güçlenmekte olduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki dönemde programlar, eylül ayı içerisinde 81 ilin tamamında sonlandırılacak, sahadan toplanan geri bildirimler il ve ilçe bazında kapsamlı bir analize tabi tutulacaktır. Elde edilen çıktıların ışığında, Türkiye Yüzyılı yol haritası vatandaşlarımızdan gelen geri dönüşlere göre güncellenecek, politika ve uygulama takvimi daha da somutlaştırılacaktır. Sürecin nihayetinde, sahadaki buluşmaların ortaya koyduğu güçlü irade, milletimizle gönül gönüle, omuz omuza yürüyüşün en somut göstergesi olarak kamuoyuyla paylaşılacaktır."