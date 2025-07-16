DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüştü

Son dakika haberi: Ankara'da DEM Parti'nin İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında kritik bir görüşme gerçeleşti. Görüşmenin ana konusu; Terörsüz Türiye süreciydi...

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında PKK'nın düzenlenen törenle temsili olarak silahları yakmasının ardından DEM Parti'nin İmralı heyeti temaslarını sürdürüyor... DEM Parti'nin İmralı Heyeti, bugün Ankara'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. Heyette; Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yer aldı.

İKİNCİ DURAK GELECEK PARTİSİ OLACAK

Heyet Adalet Bakanlığı'ndan sonra sonra saat 12.00’de Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile sürecin siyasi boyutu ele alacak.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME TBMM'DE

Bugün saat 14.00’te, heyet Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) grup odasında bir araya gelecek. Bu temas, sürecin farklı siyasi çizgilerle de temas kurma hedefi doğrultusunda kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

YARIN ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞECEKLER

Öte yandan heyet, CHP lideri Özgür Özel ile de görüşecek. Heyet, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel ile yarın saat saat 13.00’te CHP Genel Merkezi’nde bir araya gelecek.