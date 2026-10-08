DEM Parti İmralı Heyeti ile AK Parti Grubu arasında kritik görüşme

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İstanbul
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar; AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile önemli görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamındaki Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'dan sonraki süreç ele alındı.
AK Parti Grubu ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun çerçevesinde TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu.