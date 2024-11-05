DEM Parti ile buluşan CHP'li Gökhan Zeybek baygınlık geçirdi

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

05 Kasım 2024 16:15 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 17:02

İçişleri Bakanlığı'nın terör ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ü görevden almasının ardından CHP ve DEM Partili isimler bir araya geldi. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek konuyla ilgili açıklama yaptıktan sonra baygınlık geçirdi. Gökhan Zeybek'in son durumu belli oldu.

İçişleri Bakanlığı​ tarafından Batman​ Belediye Başkanı Gülistan Sönük terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle görevden alındı. Sönük’ün hakkında kesinleşen hapis cezası ve yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınmasının ardından CHP ve DEM Parti’de hareketlilik yaşandı. GÖKHAN ZEYBEK FENALAŞTI, YERE YIĞILDI CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve partililer, DEM Partililer bir araya gelerek açıklamada bulundu. Gülistan Caddesi'nde yapılan açıklamanın ardından Zeybek, fenalaşarak yere yığıldı. Partililer tarafından ticari taksiye bindirilen Zeybek hastaneye kaldırıldı. Zeybek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlgili Haberler Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi! "Başka şansımız yok..." AK Parti'den kayyum tepkilerine cevap: Anayasa'nın 127. maddesi uygulandı