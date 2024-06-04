DEM Parti Meclis kürsüsünü işgal etti!

04 Haziran 2024 19:20 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 19:29

TBMM Genel Kurulunda, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri kürsüyü işgal etti. DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Hakkari Belediyesine kayyum atanmasını eleştirdi ve konuşmasının sonuna doğru diğer DEM Partili milletvekilleri de kürsüye geldi.

“KAYYUM GİDECEK, HALK KALACAK”

Milletvekilleri ellerinde ‘Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz’ yazılı dövizler taşıdı. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca milletvekillerini uyardı ardından oturuma 10 dakika ara verdi. Aranın ardından milletvekilleri kürsüden ‘Kayyuma hayır’, ‘Kayyum gidecek, halk kalacak’ şeklinde slogan attı.

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, milletvekillerinden Genel Kurulun düzenini bozmamalarını, yerlerine oturmalarını istedi. DEM Parti milletvekillerin kürsüden ayrılmaması üzerine Karaca, birleşime iki kez ara verdi. Arada grup başkanvekilleri ve idare amirleriyle görüşen Karaca, ikinci aranın ardından birleşimi açarken DEM Parti milletvekillerini, "İçtüzüğe aykırı şekilde kürsünün işgalini doğru bulmuyoruz." sözleriyle uyardı.

Kürsü eyleminin son bulmaması üzerine Karaca, birleşime üçüncü kez ara verdi.