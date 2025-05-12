DEM Parti MYK olağanüstü toplandı! PKK'nın fesih kararına ilk açıklama

Terör örgütü PKK, İmralı'nın çağrısı doğrultusunda kendini feshettiğini açıkladı. PKK'nın fesih açıklamasının ardından DEM Parti harekete geçti. Bugün yapılması beklenen basın açıklamasını iptal eden DEM Parti, Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) olağanüstü toplama kararı aldı. Eş Genel Başkanlardan da fesih kararına ilişkin ilk açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısının ardından merakla beklenen kongresini toplayan terör örgütü, 5-7 Mayıs tarihlerinde 232 örgüt üyesinin katıldığı PKK 12. Kongresi'nin sonuç bildirgesini açıkladı. Kongrenin başarıyla tamamlandığını bildiren terör örgütü, alınan tarihi kararı açıkladı.

PKK'DAN FESİH KARARI

Kürt sorununu siyaset yoluyla çözülme noktasına getirdiklerini, PKK'nın tarihi misyonunu tamamladığını duyuran terör örgütü, "PKK 12. Kongresi, PKK’nın örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" açıklamasını yaptı.

DEM PARTİ MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Öte yandan PKK'nın beklentileri karşılayan açıklamasının ardından DEM Parti'de de dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplanma kararı aldı.

DEM PARTİ'DEN FESİH KARARINA İLK YORUM

MYK öncesi PKK'nın fesih kararını değerlendiren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Kongre Türkiye'ye hayırlı olsun. Kürt sorununu çözmemek için demokratik Türkiye'yi inşa etmemek için herhangi bir gerekçe kalmadı. İnşallah bu süreci barışla taçlandırırız" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise "Beklenen açıklama geldi" dedi.

"KARARI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

MYK öncesi konuşan isimlerden DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan "Toplantıya girelim ondan sonra değerlendiririz. Hayırlı olsun." yorumunu yaptı. Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise "Kararlar geldi, şimdi MYK'mız var. Hep beraber değerlendireceğiz. Sonrasında zaten MYK'mız bir açıklama yapacak" dedi.

İPTAL KARARI

Ayrıca DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de bugün saat 11.00'de TBMM'de yapılanması planlanan basın açıklamasının iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Şu an için planlanan bir açıklamamız yoktur. Herhangi bir açıklama planlandığında ayrıca duyurusu yapılacaktır." denildi.