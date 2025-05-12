Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

DEM Parti MYK olağanüstü toplandı! PKK'nın fesih kararına ilk açıklama

Terör örgütü PKK, İmralı'nın çağrısı doğrultusunda kendini feshettiğini açıkladı. PKK'nın fesih açıklamasının ardından DEM Parti harekete geçti. Bugün yapılması beklenen basın açıklamasını iptal eden DEM Parti, Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) olağanüstü toplama kararı aldı. Eş Genel Başkanlardan da fesih kararına ilişkin ilk açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 11:10

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısının ardından merakla beklenen kongresini toplayan terör örgütü, 5-7 Mayıs tarihlerinde 232 örgüt üyesinin katıldığı PKK 12. Kongresi'nin sonuç bildirgesini açıkladı. Kongrenin başarıyla tamamlandığını bildiren terör örgütü, alınan tarihi kararı açıkladı.

DEM Parti MYK olağanüstü toplandı! PKK'nın fesih kararına ilk açıklama

PKK'DAN FESİH KARARI

Kürt sorununu siyaset yoluyla çözülme noktasına getirdiklerini, PKK'nın tarihi misyonunu tamamladığını duyuran terör örgütü, "PKK 12. Kongresi, PKK’nın örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" açıklamasını yaptı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
PKK fesih kararını duyurdu! Terör örgütü silahları bıraktı

DEM PARTİ MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Öte yandan PKK'nın beklentileri karşılayan açıklamasının ardından DEM Parti'de de dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplanma kararı aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
PKK fesih kararı aldı, AK Parti'den ilk açıklama geldi: Dönüm noktası olacak

DEM PARTİ'DEN FESİH KARARINA İLK YORUM

MYK öncesi PKK'nın fesih kararını değerlendiren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Kongre Türkiye'ye hayırlı olsun. Kürt sorununu çözmemek için demokratik Türkiye'yi inşa etmemek için herhangi bir gerekçe kalmadı. İnşallah bu süreci barışla taçlandırırız" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise "Beklenen açıklama geldi" dedi.

DEM Parti MYK olağanüstü toplandı! PKK'nın fesih kararına ilk açıklama

"KARARI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

MYK öncesi konuşan isimlerden DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan "Toplantıya girelim ondan sonra değerlendiririz. Hayırlı olsun." yorumunu yaptı. Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise "Kararlar geldi, şimdi MYK'mız var. Hep beraber değerlendireceğiz. Sonrasında zaten MYK'mız bir açıklama yapacak" dedi.

İPTAL KARARI

Ayrıca DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de bugün saat 11.00'de TBMM'de yapılanması planlanan basın açıklamasının iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Şu an için planlanan bir açıklamamız yoktur. Herhangi bir açıklama planlandığında ayrıca duyurusu yapılacaktır." denildi.

DEM Parti MYK olağanüstü toplandı! PKK'nın fesih kararına ilk açıklama
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.