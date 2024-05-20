Tgrt Haber
Haberler>Politika>DEM Parti Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti: "Morali yüksek"

DEM Parti Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti: "Morali yüksek"

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 May 2024 21:24 - Güncelleme : 20 May 2024 21:32
DEM Parti Selahattin Demirtaş&#039;ı ziyaret etti: &quot;Morali yüksek&quot;

Kobani davasında 42 yıl hapis cezası alan Selahattin Demirtaş'a DEM Parti heyeti ziyarette bulundu. Demirtaş'ın moral durumuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Selahattin Demirtaş'ın davanın sonuçlanmasının ardından partisinden ziyaret gerçekleştirildi. Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 6-8 Ekim olayları davasında 42 yıl hapis cezası alan Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 6-8 Ekim olayları davasında 42 yıl hapis cezası alan Selahattin Demirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etti. Heyet, ziyaretin ardından cezaevi önünde açıklama yaptı.

DEM Parti Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti:

"MORALİ YÜKSEK"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, her iki eş başkanı ziyaretlerinde ikisinin de moralinin yüksek olduğunu gördüklerini söyledi. Tuncer Bakırhan da, davanın bozulması ve arkadaşlarının beraatı için mücade edeceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...