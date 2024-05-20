DEM Parti Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti: "Morali yüksek"

20 May 2024 21:24 - Güncelleme : 20 May 2024 21:32

Kobani davasında karar: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın cezası belli oldu

Kobani davasında karar: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın cezası belli oldu

Selahattin Demirtaş'ın davanın sonuçlanmasının ardından partisinden ziyaret gerçekleştirildi. Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 6-8 Ekim olayları davasında 42 yıl hapis cezası alan Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 6-8 Ekim olayları davasında 42 yıl hapis cezası alan Selahattin Demirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etti. Heyet, ziyaretin ardından cezaevi önünde açıklama yaptı.

"MORALİ YÜKSEK"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, her iki eş başkanı ziyaretlerinde ikisinin de moralinin yüksek olduğunu gördüklerini söyledi. Tuncer Bakırhan da, davanın bozulması ve arkadaşlarının beraatı için mücade edeceklerini belirtti.