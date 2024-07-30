DEM Parti Van il eş başkanları gözaltına alındı

30 Temmuz 2024 11:35 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 11:43

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında düğmeye basan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Sabah saatlerinde birçok adrese yapılan eş zamanlı operasyonda; aralarında DEM Parti İl Eş Başkanları Veysi Dilekçi ve Gülşen Kurt’un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.