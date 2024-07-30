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DEM Parti Van il eş başkanları gözaltına alındı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
30 Temmuz 2024 11:35 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 11:43
DEM Parti Van il eş başkanları gözaltına alındı

Van’da operasyonun düğmesine basan ekipler, DEM Parti İl Eş Başkanları Veysi Dilekçi ve Gülşen Kurt’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında düğmeye basan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Sabah saatlerinde birçok adrese yapılan eş zamanlı operasyonda; aralarında DEM Parti İl Eş Başkanları Veysi Dilekçi ve Gülşen Kurt’un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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