DEM Parti ve PKK arasında bölünme krizi: İnfazlar olabilir!

Terörsüz Türkiye sürecinde DEM Parti’de görüşmelerin sabote edildiğine yönelik iddialar gündeme geldi. Ayrıca YPG’nin son dönemlerde yaptığı skandal eylemlere destek verenlerin olduğu belirtiliyor.

''ÖCALAN DEM'İ KAPATABİLİR''

Gazeteci Yazar Şamil Tayyar, TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında DEM Parti’de parçalı yapının olduğunu söyledi. Tayyar, "DEM Parti'nin içinde bazı yapılar Öcalan'ın geçmişte kaldığını düşünüyor. Süreç başarılı olursa Öcalan DEM’i kapatıp yenisini kuracaktır’’ dedi.

''İNFAZLAR OLABİLİR''

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise PKK’da bölünmelerin olduğunu belirtti. Fatih Atik, ‘’DEM Parti içinde 3-4 grup var Öcalan’ın öne çıkarılmasından rahatsız. Şunu söylüyorlar: Türkiye’nin Öcalan’ı öne çıkararak Suriye’de daha etkili pozisyona gireceği düşüncesiyle Öcalan’ın dinlenmesini uygun görmüyorlardı’’ dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/2016598381045379275

Kulis bilgileri aldığını söyleyen Atik, ‘’Bu bölünme DEM’le sınırlı değil. PKK’da bölünme olacak. Örgüt içinde infazlar olabilir. Hatta Suriye’de Mazlum Abdi’nin PKK’nın hedeflerinden biri olacağı söyleniyor.’’ ifadelerini kullandı.