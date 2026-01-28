Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Murat Makas

DEM Parti ve PKK arasında bölünme krizi: İnfazlar olabilir!

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında DEM Parti ve PKK ile ilgili çarpıcı detaylar dikkat çekti. Gazeteci Yazar Şamil Tayyar DEM Parti içinde bazı grupların teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı istemediğini söyledi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise PKK'da bölünmelerin olduğunu belirtti. İşte detaylar...

28.01.2026
Terörsüz Türkiye sürecinde DEM Parti’de görüşmelerin sabote edildiğine yönelik iddialar gündeme geldi. Ayrıca YPG’nin son dönemlerde yaptığı skandal eylemlere destek verenlerin olduğu belirtiliyor.

DEM Parti ve PKK arasında bölünme krizi: İnfazlar olabilir!

''ÖCALAN DEM'İ KAPATABİLİR''

Gazeteci Yazar Şamil Tayyar, TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında DEM Parti’de parçalı yapının olduğunu söyledi. Tayyar, "DEM Parti'nin içinde bazı yapılar Öcalan'ın geçmişte kaldığını düşünüyor. Süreç başarılı olursa Öcalan DEM’i kapatıp yenisini kuracaktır’’ dedi.

DEM Parti ve PKK arasında bölünme krizi: İnfazlar olabilir!

''İNFAZLAR OLABİLİR''

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise PKK’da bölünmelerin olduğunu belirtti. Fatih Atik, ‘’DEM Parti içinde 3-4 grup var Öcalan’ın öne çıkarılmasından rahatsız. Şunu söylüyorlar: Türkiye’nin Öcalan’ı öne çıkararak Suriye’de daha etkili pozisyona gireceği düşüncesiyle Öcalan’ın dinlenmesini uygun görmüyorlardı’’ dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/2016598381045379275

Kulis bilgileri aldığını söyleyen Atik, ‘’Bu bölünme DEM’le sınırlı değil. PKK’da bölünme olacak. Örgüt içinde infazlar olabilir. Hatta Suriye’de Mazlum Abdi’nin PKK’nın hedeflerinden biri olacağı söyleniyor.’’ ifadelerini kullandı.

