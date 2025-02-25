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 | Onur Kaya

DEM Parti'den 3. İmralı ziyaretine ilişkin açıklama

Son dakika haberi: DEM Parti heyetinin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı'ya üçüncü kez gitmek için Adalet Bakanlığına resmi başvuru yaptığı belirtildi. Konuya ilişkin DEM Parti'den açıklama geldi.

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KAYNAK:
A Haber
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 13:32
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 15:10

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından başlayan barış sürecinde gözler terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrıya çevrildi. Öcalan'ın terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapıp yapmayacağı merakla beklenirken, İmralı'ya yapılacak üçüncü ziyarete ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. DEM Parti'nin İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığına başvurduğu belirtildi. Başvuruya ilişkin DEM Parti'den açıklama geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

ÖCALAN GÖRÜNTÜLÜ ÇAĞRI MI YAPACAK?

Bakırhan, PKK elebaşı Öcalan'dan gelecek çağrının görüntülü olmasını temenni ettiklerini belirterek, "Daha sağlıklı ve inandırıcı olması için görüntülü olmasını temenni ederiz ama bu meseleler iktidarın, Öcalan'la birlikte karar vereceği bir şeydir, bir hal yolu bulunur. Ben iktidarın da bu meselenin daha inandırıcı ve kapsayıcı olmasını düşünerek bir karar vereceğini düşünüyorum" dedi.

Bakırhan, görüntülü çağrıya ilişkin olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un mevzuata uygun olmadığı yönündeki açıklamaları için, "Memlekette birçok konuda mevzuat yarılıyor. Böylesine tarihi bir çağrının formülü bulunsun diyorum. Bulunacağına da inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"BAŞVURU YAPILMIŞTIR"

Çağrının tarihine ilişkin, "Bir çağrı olacak bu kesin ama tarihi hakkında bir şey söyleyemiyorum" ifadelerini kullanan Bakırhan 3. görüşme için başvuru yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya ise, "Bunlar teknik mevzuatlar, başvuru yapılmıştır. Heyetimiz başvuru yaptığı için onlar adına bir şey demeyeyim" dedi.

DEM PARTİ'DEN BAŞVURU AÇIKLAMASI

Ancak DEM Parti kaynaklarından yapılan açıklamada İmralı başvurusunun henüz yapılmadığı, başvuru tamamlandığında ayrıca bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

PKK SİLAH BIRAKACAK MI?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye için yaptığı çağrının ardından başlayan barış sürecinin nasıl şekilleneceği merak konusu. İmralı'yı 2 kez ziyaret eden DEM Parti heyeti, son olarak Irak'ın Erbil kentine giderek Barzani'den sürece ilişkin görüş ve önerilerini aldı. Görüşmeler tamamlandıktan sonra Öcalan'ın şubat ayında bir çağrı yapması bekleniyor. Öcalan'ın mesajında 'silah bırakma' çağrısı olup olmayacağı merak ediliyor. DEM Parti heyetiyle yaptığı ilk görüşmeden sonra açıklama yapan PKK elebaşı Öcalan, "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici ve aciliyet kazanmıştır. Bahçeli'nin çağrısını son derece pozitif karşılıyorum. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrı yapmaya hazırım" mesajını göndermişti.
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