DEM Parti'den Bahçeli'nin komisyon teklifine destek! MHP liderinden alıntı yaptı

PKK'nın fesih ilanından sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM'de komisyon kurulması teklifine DEM Parti'den destek geldi. Bahçeli'nin çağrısının son derece kıymetli olduğunu söyleyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, MHP liderinin sözlerinden alıntı yaptı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a da çağrıda bulunan Hatimoğulları, "Liderleri bir araya getirerek 'Çözüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapabilir, Türkiye'yi barışa ve demokrasiye yakınlaştırabilir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve örgütsel fesih kararını ilan etmesinin ardından TBMM'de bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımıyla bir komisyon kurulması teklifinde bulundu. MHP liderinin komisyon teklifine DEM Parti'den destek geldi.

DEM PARTİ'NİN SİYASİ PARTİ TURU

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları, 'kalıcı ve köklü bir barış için büyük emekler verilmesi gereken bir dönemde olduklarını' ifade ederek, "Bizler de son gelişmeler üzerine siyasi parti ziyaretlerimizin dördüncü turuna başladık. Dün DEVA ve Saadet Partisi'yle görüştük. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeniden Refah Partisi'yle görüşeceğiz. Devamında AK Parti ve MHP dahil diğer siyasi partilerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bu ziyaretlerde artık barışa dair daha net projeksiyonlar üzerinden görüş alışverişinde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Hükümete çağrıda bulunan Hatimoğulları konuşmasına şöyle devam etti:

"İKTİDARA VE DEVLETE ÇAĞRIMIZDIR"

"Meclis'in neden önemli olduğu ve tarihi rolünü neden oynaması gerektiği üzerine verimli istişareler yürütüyoruz. Bu süreci, barışa güç vermenin tarihsel sorumluluğuyla; herkesi kapsayacak şekilde, açık ve şeffaf ilkeler etrafında sürdürmeye devam edeceğiz. Buradan iktidara ve devlete çağrımızdır: Sürecin başarısı için çoklu katılım ve toplumsal mutabakat tarihi bir önemdedir. Bu kapsamda, devletin ve iktidarın tüm siyasi partileri ziyaret ederek istişarelerde bulunması büyük önem taşımaktadır.

BAHÇELİ'NİN KOMİSYON TEKLİFİNE DESTEK

Görüşmelerimizde de gündeme gelen ve Sayın Bahçeli'nin açıkladığı komisyon önerisini son derece değerli bulduğumu belirtmek isterim. Yeni sürecin çözüm adresi Meclis'tir. Meclis'in 86 milyonun şahitliği ve temsil gücüyle barışı inşa etmesi son derece kıymetlidir. Meclis'te tam yetkilendirilmiş bir 'Barış ve Demokratik Toplum Komisyonu' kurulabilir. Bu komisyonla kısa, orta ve uzun vadede atılması gereken adımlar belirlenebilir. Komisyon, hızlı ve etkin çalışabilmeli; ortak paydalar üzerinden kararlar alarak yasal zemini hayata geçirebilmelidir. Aynı zamanda bu komisyon hem barış ve demokratik toplum için yasal düzenlemeleri oluşturabilir, hem de sürecin ilerleyen aşamalarına tanıklık edebilir, gelişmeleri izleyebilir."

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNDEN ALINTI YAPTI

Devlet Bahçeli'nin sürece dair daha önce kullandığı "Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Birinci kanat Öcalan'ın çağrısı fesih kararıyla kendisini gösterdi. İki kanadı hep birlikte gövdeye getirmeliyiz" ifadelerine gönderme yapan Hatimoğulları, sürecin yeniden inşası için toplumsal güvene, hukuka ve demokratikleşmeye ihtiyaç olduğunu dile getirip, "Hukuk ve demokrasi barış güvercinin iki kanadıdır. Güvercin tek kanatla uçmaz. Bu iki kanadın birbirini tamamlaması lazım. O yüzden bizler bu iki kanadı tamamlamak için, kimin üzerine görev ve sorumluluk düşüyorsa, bu dönem elini taşın altına koyma dönemidir." dedi.

"HİÇBİR KARANLIK GÜÇ BARIŞI ENGELLEYEMEYECEK"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un inisiyatif alması gerektiğini belirten Hatimoğulları, "Sayın Meclis Başkanı, liderleri bir araya getirerek 'Çözüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapabilir. Türkiye'yi barışa ve demokrasiye yakınlaştırabilir. Bu zirve, Türkiye'nin ikinci yüzyılına bir rota çizebilir; Türkiye halklarına umut verebilir. Tek ihtiyacımız daha fazla cesaret, daha fazla inançla sürece dört elle sarılmaktır. Bu topraklarda barışın güneşi doğacak. Hiçbir karanlık güç, barış güvercinlerinin uçmasını engelleyemeyecek. Bütün halklarımıza sözümüzdür; bu topraklarda barışı ve demokrasiyi inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.