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 | Baran Aksoy

DEM Parti heyeti, CHP lideri Özgür Özel ile görüştü

Son dakika haberi: DEM Parti heyeti, siyasi partilere ziyaretlerine devam ediyor. Heyetin bugünkü durağı CHP Genel Merkezi oldu. Heyet, CHP lideri Özgür Özel ile görüştü.

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DEM Parti heyeti, CHP lideri Özgür Özel ile görüştü
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 16:52

Terör örgütü PKK’nın fesih kararının ardından DEM Parti heyeti siyasi parti ziyareti yapacağını duyurmuştu. Dün DEVA Partisi ve Saadet Partisi'ni ziyaret eden DEM Parti heyeti bugün de CHP Genel Merkezi'ne gitti. DEM heyeti, CHP lideri Özgür Özel ile görüştü.

DEM Parti heyeti, CHP lideri Özgür Özel ile görüştü

HEYETTE KİMLER VAR?

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Koçyiğit'i, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir karşıladı.

GÖRÜŞMEDE NE KONUŞULDU?

DEM Parti heyeti ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HSK üyeliği aday seçimlerinin Anayasa’ya aykırı yapıldığını belirterek Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracaklarını söyledi. Özel, "Bu mesele tam bir hukuksuzluk örneğidir. Anayasa açıkça diyor ki; ilk turda nitelikli çoğunluk aranır, ikinci turda daha düşük nitelikli çoğunluk aranır, bu da sağlanamazsa en çok oyu alan iki aday arasında kura çekilir. Ancak AKP, olmayan bir üçüncü tur oylaması icat ederek, kendi 30 oyu ile (MHP dahil) iki adayı da belirleyip kuraya götürmeye çalışıyor. Bu bir 'cüretkârlık', hatta 'tenezzül', Anayasa’ya karşı bir yan kesicilik teşebbüsüdür" diye konuştu. DEM Parti ile yaptığı görüşmeye de değinen Özel “DEM Parti'nin ziyareti sürece yönelik fikir alışverişi içeren bir görüşmeydi” dedi.

SIRADAKİ DURAK YRP

DEM Parti heyetinin CHP ziyareti sonra 16.00'da Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşmesi bekleniyor.

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