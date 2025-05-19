Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine AK Parti'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “yerel bir diktatörsün” sözleri siyasette gerilimi artırdı. CHP lideri Özgür Özel’in bu çıkışına yanıt, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Çelik, Özel’i Avrupa’daki aşırı sağ ve faşist söylemleri kopyalamakla suçladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün” sözleri siyasette tansiyonu yükseltti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamayla Özel’e sert tepki gösterdi.

"AVRUPA AŞIRI SAĞININ KOPYASI"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel’in söylemlerinin Avrupa’daki aşırı sağ ve faşist çevrelerle benzerlik taşıdığını öne sürdü. “Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir” diyen Çelik, Özel’in genel başkanlığını ise “kopyacı” olarak nitelendirdi.

Çelik açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza “küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün” demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkanlığı “kopyacı” bir genel başkanlıktır. Özgür Özel’in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş. Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur."