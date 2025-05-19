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 | Baran Aksoy

PKK silahları ne zaman bırakacak? Numan Kurtulmuş tarih verdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin komisyon çağrısı ve terör örgütü PKK'nın ne zaman silah bırakacağına dair sorulara cevap verdi.

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PKK silahları ne zaman bırakacak? Numan Kurtulmuş tarih verdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 15:13

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, Meclis’te temsil edilen 16 siyasi partinin yer alacağı ve 100 üyeden oluşacak bir komisyon kurulması yönündeki önerisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜM SİYASİ PARTİLER OLARAK BİRLİKTE SÜRECE KATKI SUNACAĞIZ"

Devlet Bahçeli’nin bu çağrısına ilişkin Kurtulmuş, “Süreç planlandığı şekilde ilerliyor. Bundan sonraki aşama, terör örgütlerinin silah bırakmasıdır. Bu gerçekleştiğinde, konunun ele alınacağı yer hem siyasi hem de hukuki açıdan Türkiye Büyük Millet Meclisi olacaktır. TBMM’de tüm siyasi partiler olarak birlikte sürece katkı sunacağız. Komisyonun yapısı ve işleyişi de o zaman konuşulacaktır" ifadelerini kullandı.

PKK silahları ne zaman bırakacak? Numan Kurtulmuş tarih verdi

PKK NE ZAMAN SİLAHLARI BIRAKACAK?

Kurtulmuş, terör örgütü PKK'nın fesih açıklaması sonrası silahların ne zaman bırakılacağıa ilişkin de tarih verdi. Kurtulmuş "Yaz bitmeden süreç tamamlanabilir" dedi.

PKK silahları ne zaman bırakacak? Numan Kurtulmuş tarih verdi

DEM PARTİ SİYASİ PARTİ TURUNA BAŞLIYOR

Öte yandan PKK'nın fesih kararının ardından dün İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti, bu kez de siyasi parti ziyaretlerine başlıyor. Ziyaret takvimi ve heyette yer alacak isimler belli oldu. HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

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