DEM Parti'den hükümete Devlet Bahçeli çağrısı! "Dedikleri için adım atılmalı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Terörsüz Türkiye süreci hakkında yaptığı açıklamada dikkat çeken bir çıkışa daha imza attı.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın verdiği sözleri tuttuğunu söyleyen Bahçeli, bir çağrıda daha bulunarak, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönene kadar kararımız nettir" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin bu sözlerine ilk cevap DEM Parti'den geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında Bahçeli'nin çıkışını değerlendirdi.

"GECİKMEDEN ADIM ATMALIDIR"

Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından bir adım atılması gerektiğinin söyleyen Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

"Artık iktidar Sayın Bahçeli'nin dediği bu konularda gecikmeden adım atmalıdır. Bu çerçevede bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi sözü eyleme dökerek tarihi bir eşikten geçme fırsatıyla karşı karşıyadır. Bu süreç güçlü bir meclis iradesiyle tereddüte yer bırakmayacak şekilde şeffaf ve cesur adımlarla artık ilerlemelidir. Hazırlanacak ortak komisyon raporu yasal ve hukuki altyapıyı ören, halklara güven veren bir toplumsal sözleşme niteliğinde olmalıdır."