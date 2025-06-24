Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

DEM Parti'den Devlet Bahçeli'ye destek! "Uyarısı çok değerli"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İran ve İsrail savaşıyla ilgili sözlerine destek geldi. İran-İsrail savaşının ne kadar tehlikeli olduğunun altını çizen Hatimoğlulları, "Sayın Bahçeli'nin sürecin hızlı ve dikkatli gitmesi gerektiğine dair uyarısı çok değerli" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
DEM Parti'den Devlet Bahçeli'ye destek!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 14:11

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği rahatsızlık sonucu uzun süre ara verdiği MHP Grup Toplantısı’ndaki konuşmalarına bugün devam etti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Bahçeli, ''Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın azim ve kararındayız'' ifadelerini kullandı. İran-İsrail savaşına da değinen Devlet Bahçeli, ''Tahran'a atılan bombaların Ankara'ya etkisi vardır'' ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALIYIZ

"Su uyusa bile düşman emeller canlıdır ve cüretkardır" diyen Bahçeli, "Vatanımızda bir ve birlikte yaşamanın şeref yeminini tutacaksak her saldırıya hazırlıklı hareket etmek zorundayız. Tehdidin küçüğü büyüğü olmaz, uyumanın sonu esarettir. Tedbiri elden bırakmamalıyız" diye konuştu.

DEM Parti'den Devlet Bahçeli'ye destek! "Uyarısı çok değerli"

BAHÇELİ'YE DEM PARTİ'DEN DESTEK

Devlet Bahçeli'nin bu sözlerine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan destek geldi. İran-İsrail savaşının ne kadar tehlikeli olduğunun altını çizen Hatimoğlulları, "Sayın Bahçeli'nin sürecin hızlı ve dikkatli gitmesi gerektiğine dair uyarısı çok değerli" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den Orta Doğu uyarısı: Tehdidin büyüğü küçüğü olmaz
Savaşın 12'nci gününde ateşkes kararı! Trump duyurdu: İsrail ile İran anlaştı
ETİKETLER
#İsrail
#devlet bahçeli
#iran
#mhp
#tehdit
#terör
#Türkiye Güvenliği
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.