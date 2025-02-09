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 | Baran Aksoy

DEM Parti'den dikkat çeken Abdullah Öcalan açıklaması! "Mesaj Çanakkale ruhuna uygun olacak"

Çanakkale'de DEM Partililerle bir araya gelen Tuncer Bakırhan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakırhan, Öcalan'ın mesajının Çanakkale ruhuna uygun olacağını söyledi.

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DEM Parti'den dikkat çeken Abdullah Öcalan açıklaması! "Mesaj Çanakkale ruhuna uygun olacak"
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 17:35

DEM Partili Tuncer Bakırhan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kendisiyle görüşen iki heyete de önemli mesajlar ilettiğini belirtti. Öcalan'ın büyük bir fırsat sunduğunu ifade eden Bakırhan, "Çanakkale ruhuna uygun şekilde kardeşçe, eşit haklarla bir arada yaşayalım' diyor. Buna kim karşı çıkabilir? Birlikte yaşamak, eşit olmak, insan vicdanına da inançlarımıza da en uygun olandır" dedi.

 

"MESAJ ÇANAKKALE RUHUNA UYGUN OLACAK"

Kamuoyunun Öcalan’ın yapacağı çağrıyı merakla beklediğini söyleyen Bakırhan, "Biz kendisinin yanında değiliz ancak Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununun barışçıl yollarla çözülmesi adına önemli bir çağrı yapacağını biliyoruz. Bu mesajlar Türkiye’yi rahatlatacak ve 85 milyon insanın kardeşçe, eşit bir yaşam sürmesini sağlayacak. Kısacası, Sayın Öcalan’ın mesajı Çanakkale ruhuna uygun olacak. Bu mesajlar net ve açıktır" diye konuştu.

 

"BU SÜREÇE SAHİP ÇIKIN"

 

Salonda bulunan herkesi bu çağrıya destek olmaya davet eden Bakırhan, "Burada bulunan tüm kardeşlerime ve yoldaşlarıma sesleniyorum, hangi milliyetten ya da inançtan olursanız olun, bu sürece sahip çıkın. Çünkü gelecek açıklama Çanakkale ruhuna uygun olacak. Desteklerinizi bekliyorum" dedi.

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