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 | Onur Kaya

DEM Parti'den Ekrem İmamoğlu başvurusu

DEM Parti, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etmek için Adalet Bakanlığına başvuruda bulundu. İmralı'yı da ziyaret etmek istediklerini belirten DEM Parti'li Sezai Temelli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 06:41
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 06:47

DEM Parti heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bazı isimleri tutuklu bulundukları cezaevinde ziyaret etmek için Adalet Bakanlığına başvurdu.

"İSRAİL-İRAN SAVAŞI SONLANDIRILMALI"

Meclis'te basın toplantısıı düzenleyen DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmanın giderek şiddetlendiğini belirterek, uluslararası güçlere ve kurumlara bu savaşın sonlandırılması için harekete geçme çağrısında bulundu.

DEM Parti'den Ekrem İmamoğlu başvurusu

PKK NE ZAMAN SİLAH BIRAKACAK?

Sezai Temelli, PKK/KCK terör örgütünün kendini feshetme ve silah bırakma kararı sonrası bu konuyla ilgili bir gelişme olmadığını ileri sürdü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu konuda inisiyatif almasını beklediklerini vurgulayan Temelli, "Meclis, bu meselenin çözümü konusunda bir komisyonu hayata geçirmeli. Bu adım belki de sadece barışı getirmekle kalmayacak, İsrail'i de durduracak" dedi.

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10. YARGI PAKETİ ELEŞTİRİSİ

Temelli, Kurban Bayramı öncesi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilen 10. Yargı Paketi'nin, beklenenleri karşılamadığını ve hayal kırıklığına neden olduğunu savundu.

İMRALI'YA ZİYARET OLACAK MI?

Bir gazetecinin, "DEM Parti heyeti olarak İmralı'ya bir başvuru planı var mı? Olursa ne zaman olur?" sorusu üzerine Temelli, şunları kaydetti:

"Bu konudaki tavrımız belli. Sürekli, İmralı ile istişarede bulunabilmek için ziyaretler gerçekleştirmek istiyoruz. Bu ziyaretleri dar bir heyetle değil, olabildiğince geniş bir çerçevede sürdürmek istiyoruz. Beklentimiz bu yönde, ziyaret trafiğini belirleyen devlettir. Kendilerinden ricamız; artık bu geçmişin kısıtlarını kaldırmaları, bu ziyaretlerin etkin ve olabildiğince geniş kapsamda hayata geçirilmesinin sağlanmasıdır. Şu anda bekliyoruz."

DEM Parti'den Ekrem İmamoğlu başvurusu

DEM PARTİ'DEN EKREM İMAMOĞLU BAŞVURUSU

"İmamoğlu ve Özer başta olmak üzere bazı isimleri ziyaret için Adalet Bakanlığına bir başvurunuz oldu mu?" sorusuna ise Temelli, "Başvuru yaptık, 19 Haziran perşembe günü bu ziyaretin gerçekleşmesini istiyoruz. Eş başkanlarımız ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Silivri'de Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Van önceki dönem Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay Can Atalay ve Halil Aksoy'u ziyaret edeceklerdir. Başvuru yaptık, cevap bekliyoruz." cevabını verdi.

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