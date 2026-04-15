DEM Parti'den hükümete asgari ücret çağrısı: Yılda 4 kez güncellenmeli

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 32 bin 523 lira olduğuna dikkat çeken Hatimoğulları, milyonlarca işçinin açlık sınırının altında çalıştığını belirtip asgari ücrete yılda 4 kez güncelleme yapılması gerektiğini savundu.

15.04.2026
03:55
15.04.2026
04:21

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili hükümete dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

DEM Parti'den hükümete asgari ücret çağrısı: Yılda 4 kez güncellenmeli

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda hükümete asgari ücretle ilgili çağrıda bulundu.
Hatimoğulları, yaşanan ekonomik sorunların tek sebebinin savaş olmadığını, ham petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen Türkiye'de artış yaşandığını ve doların yükseldiğini belirtti.
Savaşın olduğu ülkelerde gıda fiyatları düşerken tarım ülkesi Türkiye'de gıda fiyatlarının arttığını savundu.
4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 32 bin 553, yoksulluk sınırının ise 106 bin 942 liraya yükseldiğini söyledi.
Milyonlarca işçinin asgari ücretin altında çalıştığını ve Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında asgari ücretle çalışma oranında ilk sıralarda yer aldığını ileri sürdü.
Asgari ücretin yılda 4 kez güncellenmesi ve insan onuruna yaraşır bir düzeye çıkarılması gerektiğini, asgari ücretin genel ücrete dönüşmesine son verecek düzenlemeler yapılmasını talep etti.
Ayrıca ücretli öğretmenlere kadro verilmesini ve geri dönüşüm işçilerinin sosyal güvencesinin sağlanarak çalışma koşullarının düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

Ekonomi politikalarını eleştiren Tülay Hatimoğulları, yaşanan sorunların tek sebebinin savaş olmadığını, 2021 ile 2026 yılları arasında dünyada ham petrol fiyatları yüzde 7 düşerken, Türkiye'de yüzde 640 oranında arttığını, 7 lira olan doların 45 lira seviyesine çıktığını, savaşın olduğu ülkelerde gıda fiyatları düşerken tarım ülkesi olan Türkiye'de gıda fiyatlarının her gün arttığını savundu.

DEM Parti'den hükümete asgari ücret çağrısı: Yılda 4 kez güncellenmeli

"MİLYONLARCA İŞÇİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA ÇALIŞIYOR"

Hatimoğulları, geçen ay itibarıyla Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 32 bin 553, yoksulluk sınırının ise 106 bin 942 liraya yükseldiğini söyleyerek, milyonlarca işçinin asgari ücretin altında çalıştığını, Türkiye'nin, Avrupa ülkeleri arasında asgari ücretle çalışma oranında ilk sıralarda yer aldığını ileri sürdü.

DEM Parti'den hükümete asgari ücret çağrısı: Yılda 4 kez güncellenmeli

"ASGARİ ÜCRET YILDA 4 KEZ GÜNCELLENMELİ"

Asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeye çıkarılması gerektiğini dile getiren Hatimoğulları, "Asgari ücret yılda 4 kez güncellenmeli. Asgari ücretin genel ücret haline gelmesine son verecek düzenlemeler hayata geçirilmeli ve gerçek anlamda bir başlangıç ücreti olmalı." dedi.

DEM Parti'den hükümete asgari ücret çağrısı: Yılda 4 kez güncellenmeli

ÖĞRETMENLER İÇİN KADRO ÇAĞRISI

Ücretli öğretmenlerin sorunlarını da anlatan Tülay Hatimoğulları, ücretli öğretmenlere kadro verilmesini istedi.

Hatimoğulları, geri dönüşüm işçilerinin sosyal güvenceden yoksun olduğunu, bu sektörün çalışma koşullarının düzeltilmesi ve belediyeler başta olmak üzere tüm kamu kurumlarının geri dönüşüm işçileri için kaynaklarını seferber etmesi gerektiğini de kaydetti.

