DEM Parti cuma günü açıklama yapacak! İkinci İmralı ziyareti ne zaman?

15 Ocak 2025 13:15 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 13:36

DEM Parti İmralı heyeti, sürece ilişkin kapsamlı açıklamasını 17 Ocak Cuma günü yapacak. Heyetin üyelerinden Sırrı Süreyya Önder, önümüzdeki hafta içinde İmralı’da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la bir kez daha görüşebilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapacaklarını söyledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından başlayan süreçte DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan​ İmralı​'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından DEM Parti, siyasi partilerle önemli temaslarda bulundu.

Siyasi parti görüşmelerini tamamlayan heyet geçtiğimiz hafta sonu HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı ardından da Figen Yüksekdağ’ı ziyaret etti. Heyet tüm bu görüşmelerin ardından kapsamlı bir açıklama yapılacağını bildirmişti. O açıklamanın tarihi belli oldu. DEM Parti İmralı heyeti, sürece ilişkin kapsamlı açıklamasını 17 Ocak Cuma günü yapacağını duyurdu.

İMRALI'YA İKİNCİ ZİYARET NE ZAMAN?

Heyetteki Sırrı Süreyya Önder, İmralı Adası’nda terör örgütü elebaşı Öcalan’la yapılacak ikinci görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Önder, önümüzdeki hafta İmralı’da ikinci bir görüşme yapabilmek için gerekli başvuruyu en kısa sürede Adalet Bakanlığı’na yapacaklarını söyledi.