DEM'in ikinci İmralı ziyareti olacak mı? Bakan Tunç açıkladı

15 Ocak 2025 12:06 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 12:19

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetinin ikinci kez teröristbaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme yapıp yapmayacağına ilişki konuştu. Bakan Tunç, "İkinci görüşme ile ilgili henüz talep olmadı. Olması noktasında büyük bir çaba var bu çabaya hep beraber yeni görüşme talebi olursa değerlendirilir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç​, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajlar vereceği AK parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Tunç, DEM Parti heyetinin ikinci kez teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, DEM Parti'nin ikinci görüşme için henüz bir talebinin olmadığını söyledi. Beşiktaş Belediyesi’ne gerçekleştirilen operasyona ilişkin de konuşan Bakan Tunç, “Henüz gözaltı süreci, ifadeleri alınıyor. Dosyadaki delilleri, suçlamaları bilmeden, tanıkları bilmeden yargıya yönelik yapılan yakışıksız ifadeleri kabul etmek mümkün değil" diye konuştu.

DEM-İMRALİ GÖRÜŞMESİ

Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

"İkinci görüşme ile ilgili henüz talep​ olmadı. Olması noktasında büyük bir çaba var bu çabaya hep beraber yeni görüşme talebi olursa değerlendirilir. Terörsüz bir Türkiye için uzun süredir bir çaba var.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİNE SORUŞTURMA

(Beşiktaş Beleyesine soruşturma) Henüz gözaltı süreci, ifadeleri alınıyor. Dosyadaki delilleri, suçlamaları bilmeden, tanıkları bilmeden yargıya yönelik yapılan yakışıksız ifadeleri kabul etmek mümkün değil"