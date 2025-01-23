DEM Parti Abdullah Öcalan görüşmesi ile ilgili açıklama yayımladı

23 Ocak 2025 14:55 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 15:22

DEM Parti heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile ikinci kez görüşmesinin ardından yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmalarının devam ettiği ve gerekli açıklamanın ilerleyen günlerde yapılacağı bildirildi.

Son dakika | DEM Parti heyeti, ikinci İmralı ziyareti için başvuru yaptı

Son dakika | DEM Parti heyeti, ikinci İmralı ziyareti için başvuru yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı İmralı çağrısının ardından, DEM Parti heyeti teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ikinci görüşmesini dün gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmeye ilişkin bugün yazılı bir açıklama yapıldı.

DEM PARTİ'DEN ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

DEM Parti'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada "DEM Parti İmralı Heyeti olarak 22 Ocak 2025 tarihinde İmralı Adası’nda Sayın Abdullah Öcalan‘la bir görüşme gerçekleştirdik. Heyetimiz, yürüttüğümüz görüşmelerle ilgili olarak kendisine gerekli bilgilendirmelerde bulunmuştur. Sayın Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz, gelişmeler oldukça da kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.