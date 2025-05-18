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 | Yusuf Özgür Bülbül

DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama: Tuzakları tek tek temizliyoruz

İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüştükten sonra adadan döndü. Ziyaret sonrası yapılan açıklamada, "Kardeşlik hukuku üzerinde yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var. Bu ilişkiyi bozan tuzakları tek tek temizliyoruz." denildi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 20:07
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 20:23

DEM Parti PKK'nin fesih kararından sonra ilk defa İmralı'da bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret etti. Heyette Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol yer aldı.

İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüştükten sonra adadan döndü. DEM Parti heyetinden Öcalan ile yapılan görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Kardeşlik hukuku üzerinde yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var. Bu ilişkiyi bozan tuzakları tek tek temizliyoruz." denildi.

DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama: Tuzakları tek tek temizliyoruz

"TUZAKLARI, MAYINLARI TEK TEK TEMİZLİYORUZ"

Heyetin yaptığı açıklama şöyle:

"DEM Parti İmralı Heyeti olarak 18 Mayıs 2025 tarihinde İmralı Adasında Sayın Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Sayın Öcalan kamuoyuna şu mesajı iletmiştir:

Sırrı Süreyya Önder ile son bir defa konuşmamak içimde ukde kaldı. Değerli bir anısı var. Yaşatmak lazım. Türkiye için bilge bir kişiydi. Onun boşluğunu hissettirmeyeceğiz.

Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor. Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz.

Heyetimiz aracılığıyla bana ve geliştirdiğimiz barış ve kardeşlik sürecine dair mesaj ve dayanışma dileklerini, mektuplarını ileten aydınlara Alain Badiou ve Slavoj Zizek şahsında teşekkürlerimi iletiyorum. Ortak enternasyonal ve sosyalist çalışmalarda buluşmayı diliyorum."

DEM Parti, 22 Ekim tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı yeni sürecin ardından bugünkü ziyaret dahil olmak üzere 28 Aralık 2024’ten bu yana 5 defa İmralı’ya gitmiş oldu.

İlk iki görüşmede Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer almıştı. Üçüncü görüşmede, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol ile Ahmet Türk yer almıştı.

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