DEM Parti'den kritik açıklama! İmralı iddialarına cevap geldi

DEM Parti'den İmralı Adası'ndaki görüşmelere ait olduğu iddia edilen notlara ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada; heyet tarafından açıklanan dışında hiçbir görüşme notu veya belgeye itibar edilmemesi bildirildi.

DEM Parti'den İmralı Adası'ndaki görüşmelere ait olduğu iddia edilen notlara yalanlama geldi. DEM Parti'nin açıklamasında; heyet tarafından açıklanan dışında hiçbir görüşme notu veya belgeye itibar edilmemesi aktarıldı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir süredir kimi çevrelerce sosyal medyada İmralı Adası'nda gerçekleşen görüşmelere ait olduğu iddia edilen notlar yayınlanmakta ve yorumlanmaktadır. Kuşkusuz Sayın Öcalan ile heyet arasındaki görüşmeler ve özellikle Sayın Öcalan’ın Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı sürecine dönük görüşleri kamuoyu tarafından haklı olarak beklenmekte ve izlenmektedir. Görüşmeler hakkında da yine heyet üyelerimiz tarafından basına ve kamuoyuna bilgi verilmektedir. Heyetçe sunulan ve anlatılanlar dışında tahrif edilmiş, spekülatif ve mesnetsiz yorumlara tabi tutulmuş belge ve bilgilere itibar edilmemelidir.

"SÜREÇ, DİKKAT VE ÖZENLE YÜRÜTÜLÜYOR"

Sürecin lehinde ya da aleyhinde tüm görüşleri demokratik bir toplumsallığın gereği olarak saygıyla değerlendiriyoruz. Ancak gerçek dışı ve tahrif edilmiş belge ve bilgilere dayandırılarak güven zedelemeyi hedefleyen tutumları provokatif girişimler olarak değerlendirdiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Toplumsal barışı ilgilendiren konular ciddi, güvenilir ve belirli bir düzeyde mahremiyet gerektiren tartışma ve görüşme süreçlerini içermektedir. DEM Parti ve DEM Parti İmralı Heyeti olarak çalışmalarımızı bu dikkat ve özenle yürütme çabasındayız.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

İmralı Adasında yapılan tüm görüşmeler heyetimizin katılımıyla gerçekleşmiştir. Diğer tüm iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca heyetimizce açıklananlar dışında hiçbir görüşme notu veya belgeye itibar edilmemelidir"